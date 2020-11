Princess Maison 2 arriva in libreria

Princess Maison 2 disponibile in libreria: la mangaka Aoi Ikebe racconta una storia di crescita ai giorni nostri

Princess Maison 2 di Aoi Ikebe arriva in libreria alla fine di novembre. La protagonista è la giovani Sachi Numagoe, una ragazza alla ricerca di una casa tutta sua nella megalopoli di Tokyo. Una storia di crescita ai giorni nostri, in cui la strada verso l’età adulta è fatta di risparmi e molta determinazione. Secondo volume di sei, fuori in Italia per la Linea Aiken (il manga di BAO), Princess Maison in Giappone è già una nota serie TV.

Per Sachi, continuare a cercare la casa perfetta vuol dire credere fermamente che un giorno la troverà. Ha trent’anni e lavora come cameriera: per una ragazza come lei la strada verso l’indipendenza è fatta di sacrifici, per questo comprare l’appartamento dei sogni significherebbe realizzarsi ed essere felice, finalmente.

In questo secondo volume di sei, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le visite di Sachi in case vecchie e nuove, piccole e grandi, le faranno mettere in dubbio le sue aspettative. Ma incontrerà anche altre donne che come lei sognano di avere un posto tutto per sé e devono affrontare difficoltà sempre diverse, cercando di farsi coraggio in una megalopoli così complessa e sfaccettata come Tokyo.

La mangaka Aoi Ikebe racconta, con un cast variegato e straordinariamente umano, una storia di crescita atipica e sorprendente.