Nayt torna a dicembre con il nuovo disco “Mood”

Nayt annuncia un nuovo disco: esce a dicembre “Mood”. L’artista: “Un viaggio attraverso gli stati d’animo di un ragazzo della mia generazione”

Il viaggio di Nayt sta per ricominciare. Il rapper ha annunciato l’uscita di un nuovo disco. Arriva su tutte le piattaforme il 4 dicembre per VNT1/Sony Music Italy “Mood”.

Una vera e propria immersione negli stati d’animo rappresentati da due colori primari, il rosso e il blu, che si intrecciano raggiungendo un equilibrio che è simbolo di una rinascita. L’album è già disponibile in pre-save e pre-order.

“Mood è un viaggio attraverso gli stati d’animo di un ragazzo della mia generazione – commenta Nayt – non più adolescente ma neanche pienamente adulto, che acquista consapevolezza dell’epoca e del contesto in cui vive. Senza nessuna predica o lezione da impartire, ho cercato di stimolare l’empatia e la curiosità di scoprirsi, raccontando nel modo più sincero e semplice possibile quello che sento. In quest’era dove essere protagonisti è l’unica cosa che conta e la pressione sociale è arrivata a livelli mai raggiunti prima, passando per una profonda crisi rappresentata dai colori rosso e blu, ho ritrovato il centro e il senso di vivere: qui e ora”.

Il disco, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriva dopo l’uscita di “Non voglio fare cose normali”, l’autobiografia in cui il rapper racconta la sua infanzia e adolescenza e i primi anni della sua carriera. Il libro è disponibile dallo scorso settembre.