Eventi tromboembolici venosi: dabigatran anche ai bimbi

Eventi tromboembolici venosi: parere positivo europeo per l’uso di dabigatran nei bambini dalla nascita a meno di 18 anni

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha adottato un parere positivo sulla nuova indicazione proposta per dabigatran etexilato: il trattamento di eventi tromboembolici venosi (TEV) e la prevenzione di TEV ricorrenti in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di 18 anni.

Se l’indicazione proposta sarà approvata dalla Commissione Europea (CE), i pazienti pediatrici e gli operatori sanitari avranno accesso a una terapia anticoagulante orale il cui profilo rischio-beneficio è stato accuratamente valutato da un’autorità sanitaria. Attualmente non esiste una terapia approvata per il trattamento o la prevenzione dei coaguli di sangue nelle vene (TEV) per i bambini, e l’attuale standard di cura (SOC) è associato a una serie di limitazioni – tra cui la necessità di un frequente monitoraggio del livello di anticoagulazione o dell’onere delle iniezioni giornaliere.

“È importante che gli operatori sanitari abbiano accesso a un trattamento anticoagulante orale che sia stato sottoposto a test rigorosi e che sia il più conveniente possibile per i bambini”, ha detto Leonardo R. Brandão, Direttore del Programma di Trombosi, professore Associato, The Hospital for Sick Children, Dipartimento di Pediatria, Università di Toronto, Toronto, Canada. “Se adottato dalla CE, questo parere positivo potrebbe potenzialmente portare alla disponibilità di un’opzione di trattamento che può essere somministrata per via orale, non richiede un monitoraggio di laboratorio di routine o la titolazione della dose, ed è disponibile in formulazioni mirate a specifiche fasce di età, compresi i pazienti più giovani”.

Il parere positivo del Chmp si basa su un programma clinico pediatrico dedicato. Lo studio DIVERSITY ha dimostrato che il dabigatran non è inferiore allo SOC per i pazienti pediatrici ad alto rischio di TEV, con tassi di sanguinamento comparabili, mentre lo studio d Brandão L et al. ha mostrato risultati favorevoli in termini di sicurezza con il dabigatran nei bambini con TEV e fattori di rischio di trombosi persistente.

L’approvazione prevista rappresenta un’importante pietra miliare per dabigatran, basandosi sui risultati dei suoi studi associati e ampliando potenzialmente la sua popolazione di pazienti.

Studio DIVERSITY

Questo studio a marchio aperto, randomizzato (1:2), a gruppi paralleli, fase 2b/3 non inferiorità, ha valutato l’efficacia e la sicurezza del SOC rispetto al dabigatran utilizzando un algoritmo di dosaggio dabigatran pediatrico (nomogramma regolato in base all’età e al peso) in bambini con TEV acuta da 12 a <18, da 2 a <12 anni e nascita a <2 anni che richiedono una terapia anticoagulante per ≥3 mesi.

L’endpoint primario di efficacia composito era la proporzione di bambini con risoluzione completa dei trombi e l’assenza di TEV ricorrenti o di decessi correlati a TEV. Gli endpoint secondari erano la sicurezza e le relazioni farmacocinetiche/farmacodinamiche.

I risultati dello studio DIVERSITY hanno dimostrato che dabigatran non era inferiore al SOC in efficacia per il trattamento dei TEV acuti, con relazioni farmacocinetiche/farmacodinamiche simili a quelle degli adulti, e può essere un’alternativa adeguata al SOC.