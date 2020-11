Boro Boro e Fred De Palma insieme in “Obsesionada”

Boro Boro e Fred De Palma cantano insieme in “Obsesionada”: il nuovo brano sarà disponibile in digitale a dicembre, attivo il pre-save

Boro Boro torna con una nuova collaborazione. Il rapper ospita Fred De Palma nel suo nuovo singolo “Obsesionada”, il brano in uscita il 3 dicembre e da oggi disponibile in presave.

Per i due artisti, amici da tempo, si tratta della prima volta insieme in un brano. Tra raggaeton ed hip hop, il singolo racconta la parte più leggera e disinteressata di un legame sentimentale su un sound costruito sulla base del beat originale di Stivenz Beats.

“Obsesionada” feat. Fred De Palma è il singolo con cui Boro Boro ha scelto di concludere in bellezza un anno ricco di soddisfazioni e successi.

La pubblicazione del brano, infatti, come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it) giunge a pochi mesi dall’uscita di “Caldo”, l’ultimo progetto discografico dell’artista insieme all’amico e collega MamboLosco, pubblicato lo scorso luglio. L’album si è stabilmente piazzato nella Top 20 dei dischi più venduti in Italia per quattro settimane di fila e ad oggi conta oltre 61 mln di stream totali su Spotify, a cui si aggiungono le oltre 31 milioni di views su YouTube.