Amazon ora vende anche farmaci da prescrizione

Amazon entra nelle vendite online dei farmaci da prescrizione: negli Stati Uniti lanciato Amazon Pharmacy utilizzabile su Pc e smartphone

E’ una vera rivoluzione quella che Amazon ha iniziato estendendo anche ai farmaci da prescrizione la convenienza, comodità e possibilità di scelta che esiste per gli altri settori merceologici. Oggi l’azienda di Seattle ha annunciato il lancio di Amazon Pharmacy, permettendo ai clienti negli Stati Uniti di completare un’intera transazione di farmaci sul loro desktop o sul dispositivo mobile attraverso l’App Amazon.

L’annuncio ha fatto scendere le azioni di altri rivenditori di farmaci, con Walgreens Boots in calo dell’11%, CVS Health in calo del 9% e Rite Aid in caduta di quasi il 14%.

Come parte di Amazon Pharmacy, i membri Prime riceveranno una consegna illimitata e gratuita in due giorni degli ordini inclusi nella loro iscrizione, oltre a poter accedere a risparmi sui farmaci quando pagano senza assicurazione, così come in oltre 50.000 altre farmacie partecipanti. Secondo l’azienda, il vantaggio del risparmio di Amazon Prime sulla prescrizione medica farà risparmiare ai membri fino all’80% di sconto sui farmaci generici e il 40% sui farmaci di marca quando si paga senza assicurazione.

Utilizzando un profilo sicuro, i clienti potranno aggiungere le loro informazioni assicurative, gestire le prescrizioni e scegliere le opzioni di pagamento prima del check-out. I membri principali ricevono una consegna illimitata e gratuita in due giorni su ordini da Amazon Pharmacy inclusi nella loro iscrizione.

Ecco i principali servizi disponibili

Ricercare farmaci e ordinare on line: anche con i farmaci i clienti di Amazon potranno scegliere il prodotto per loro più conveniente: quali farmaci – comprese le versioni di marca e generiche, e le diverse forme farmaceutiche o dosaggi – sono disponibili attraverso Amazon Pharmacy. Prima di effettuare il check out, i clienti potranno confrontare il loro co-pagamento assicurativo, il prezzo senza assicurazione, o il risparmio disponibile con il nuovo vantaggio del risparmio da prescrizione Prime per scegliere l’opzione di prezzo più basso.

Effettuare transazioni senza soluzione di continuità: I clienti possono aggiungere informazioni assicurative e chiedere al proprio medico di inviare le prescrizioni nuove o già esistenti direttamente ad Amazon Pharmacy per l’adempimento. L’acquisto è semplice come confermare la richiesta sull’App o sul sito web di Amazon.

Avere una interazione completamente digitale: i clienti hanno a disposizione opzioni di assistenza self-service online combinate con l’accesso telefonico all’assistenza clienti in qualsiasi momento. Farmacisti competenti sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a domande sui farmaci.

“Il nostro obiettivo è quello di rendere l’accesso ai farmaci con prescrizione medica semplice come qualsiasi altro acquisto: far risparmiare tempo ai clienti, dare loro più controllo sui loro acquisti e aiutarli a rimanere in salute”, ha detto il portavoce di Amazon Jacqui Miller.

I farmaci da prescrizione rappresentano un mercato da 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti, con i pazienti che nel 2019, secondo IQVIA, un fornitore di dati sanitari, spenderanno 67 miliardi di dollari di tasca propria nelle farmacie al dettaglio statunitensi. I concorrenti di Amazon nel settore della vendita al dettaglio come Walmart, Target e Costco hanno tutti una significativa presenza di farmacie nelle loro catene di negozi, e Amazon vuole una parte anche di questo mercato.

L’acquisizione di PillPack da parte di Amazon nel 2018 ha permesso all’azienda di entrare nel crescente segmento online dell’industria farmaceutica, con particolare attenzione agli americani che soffrono di malattie croniche e che assumono più farmaci al giorno. PillPack preseleziona i farmaci per i propri clienti, prima di spedirli a domicilio. Un portavoce di Amazon ha detto che i clienti con queste esigenze di prescrizione di farmaci dovrebbero comunque ordinare direttamente attraverso PillPack, che gestisce cinque farmacie negli Stati Uniti ed è autorizzato a livello nazionale.