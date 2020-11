Qualcuno salvi il Natale 2 è arrivato su Netflix: nel sequel tornano nei panni dei protagonisti Kurt Russell e Goldie Hawn

Disponibile su Netflix ‘Qualcuno salvi il Natale 2’, il sequel del film del 2018 con protagonisti Kurt Russell, nei panni di Babbo Natale, e Goldie Hawn, in quelli della moglie. Alla regia del secondo capitolo, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), c’è Chris Columbus, regista amatissimo per le sue memorabili pellicole. Tra queste, ‘Mamma ho perso l’aereo’, ‘Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York’ e i primi due capitoli della saga di ‘Harry Potter’.

Nella seconda parte di ‘Qualcuno salvi il Natale’ un giovane dotato di poteri magici minaccia di distruggere il villaggio di Babbo Natale e la magia del 25 dicembre. Russell e Hawn sono chiamati ancora una volta a salvare il Natale, ci riusciranno?

LA STORIA

Sono ormai passati due anni da quando i fratelli Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) hanno salvato il Natale e molte cose sono cambiate. Kate ora è un’adolescente cinica e sta trascorrendo controvoglia il Natale a Cancun in compagnia del nuovo fidanzato della madre e del figlio di lui, Jack (Jahzir Bruno). Lei non ha alcuna intenzione di accettare questa famiglia e decide di scappare, ma quando un misterioso piantagrane con poteri magici minaccia di distruggere il Polo Nord e di mettere per sempre fine al Natale, Kate e Jack si ritrovano a vivere una nuova avventura assieme a Babbo Natale (Kurt Russell). ‘Qualcuno salvi il Natale: seconda parte’ è un’avventura per tutta la famiglia piena di azione, sentimenti, umorismo e spirito natalizio.