Industria farmaceutica: da Mylan e Upjohn nasce Viatris

Nasce ufficialmente Viatris, la nuova società farmaceutica formatasi dalla fusione tra Mylan e l’unità Upjohn di Pfizer. Viatris possiede le competenze scientifiche, di produzione e distribuzione con comprovate capacità normative, mediche e commerciali globali, per fornire medicinali generici e biosimialri ai pazienti in più di 165 Paesi e territori.

Con una forza lavoro di circa 45.000 persone, Viatris ha sede negli Stati Uniti e ha centri globali a Pittsburgh, Shanghai e Hyderabad, in India. Il suo portfolio globale comprende più di 1.400 molecole approvate in un’ampia gamma di aree terapeutiche, che includono sia le malattie infettive che quelle non trasmissibili, tra cui brand riconosciuti a livello mondiale, farmaci generici, biosimilari e una varietà di prodotti da banco.

Gli azionisti di Pfizer deterranno il 57% delle azioni ordinarie Viatris in circolazione, mentre gli azionisti di Mylan ne deterranno il 43%. La premessa della fusione è che la portata commerciale globale di Upjohn possa accelerare crescita delle vendite dei farmaci di Mylan.

Oltre ai farmaci generici, Upjohn porterà con sé in dote anche farmaci di marca che hanno una concorrenza generica, come Lipitor, Celebrex e Viagra. Non i farmaci biosimilari che rimarranno all’interno di Pfizer.

Quando l’accordo è stato annunciato l’anno scorso, le società si aspettavano che le entrate annuali di Viatris sarebbero state comprese tra i 19 e i 20 miliardi di dollari, con un flusso di cassa che avrebbe superato i 4 miliardi di dollari.

La fusione di Mylan e Upjohn era stata annunciata il 29 luglio 2019 e ha ricevuto l’autorizzazione finale il 30 ottobre 2020. Viatris inizierà il regolare trading di borsa al Nasdaq, all’inizio della giornata di trading il 17 novembre 2020 con il simbolo VTRS.

Il presidente esecutivo di Viatris, Robert J. Coury, ha dichiarato: “Oggi celebriamo il lancio di Viatris, il culmine di oltre un decennio di lavoro strategico e ponderato per costruire un’azienda globale con l’ampiezza e la profondità necessarie per fornire un accesso più efficiente a farmaci di alta qualità ai pazienti e ai sistemi sanitari di tutto il mondo. Sono estremamente fiducioso sulle opportunità che si presenteranno per Viatris e sul valore che ci aspettiamo che la nostra azienda crei per tutti gli stakeholder – dai nostri pazienti e dipendenti, ai clienti e agli azionisti”.

Michael Goettler, CEO di Viatris, ha dichiarato: “Iniziamo il nostro viaggio con un team esperto e diversificato, un forte profilo finanziario e un’invidiabile infrastruttura globale. Insieme, stiamo costruendo una cultura orientata alla performance, altamente coinvolgente e inclusiva, con colleghi uniti da uno scopo comune nella missione di Viatris di aiutare le persone in tutto il mondo a vivere in modo più sano in ogni fase della vita. Le nostre infrastrutture globali sono costruite per ampliare l’accesso ai farmaci per le persone di tutto il mondo. Attraverso il nostro Global Healthcare Gateway offriamo ai potenziali partner un accesso ai mercati, ai clienti e ai pazienti di tutto il mondo, rendendo Viatris un vero Partner of Choice. Nel momento in cui ci riuniremo per formare Viatris, inizieremo immediatamente a garantire che la nuova società sia strutturata in modo ottimale e dotata di risorse efficienti per fornire valore sostenibile ai pazienti, agli azionisti, ai clienti e agli altri stakeholder”.

Viatris fornisce farmaci che trattano nove delle dieci principali cause di morte secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’azienda è un fornitore leader di antiretrovirali per il trattamento dell’HIV/AIDS e di altre malattie infettive. Circa il 40% degli oltre 23 milioni di persone che ricevono un trattamento per l’HIV utilizzano i prodotti dell’azienda, compreso il 60% dei bambini sieropositivi del mondo che ricevono un trattamento.

Il presidente di Viatris Rajiv Malik ha detto: “La nostra posizione unica per aumentare l’accesso all’assistenza sanitaria e rispondere alle esigenze non soddisfatte si basa sulle nostre migliori capacità scientifiche, normative, produttive e di fornitura, oltre che sulla nostra portata commerciale attraverso i mercati. Al centro delle nostre operazioni c’è un impegno costante per la qualità in tutto ciò che facciamo, una caratteristica distintiva delle nostre aziende storiche. Crediamo che le nostre capacità commerciali combinate e il nostro portafoglio diversificato in diverse aree geografiche ci permetteranno di rafforzare la nostra capacità di raggiungere un maggior numero di clienti e pazienti. Ci aspettiamo di sfruttare questi punti di forza potenziati per costruire partnership strategiche che sono fondamentali per contribuire a ridurre le barriere all’accesso e alla buona salute e che hanno il potenziale per lasciare un impatto positivo e duraturo sui pazienti, sulle famiglie e sulle comunità di tutto il mondo”.

Il direttore finanziario di Viatris, Sanjeev Narula, ha dichiarato: “Attraverso la disciplina finanziaria, ci aspettiamo di aumentare la forza, la capacità e la flessibilità della nostra nuova impresa e di aprire le porte a nuove opportunità per aiutare le persone a vivere una vita più lunga e più sana”. Attendiamo con ansia il nostro Investor Day alla fine di febbraio/inizio marzo, in cui illustreremo come Viatris potrà mantenere i suoi impegni dichiarati e la nostra tabella di marcia”.

Viatris sta avviando un significativo programma di ristrutturazione globale per raggiungere sinergie per 1 miliardo di dollari e garantire che la nuova società sia strutturata in modo ottimale e dotata di risorse efficienti per fornire valore sostenibile a pazienti, azionisti, clienti e altri stakeholder. L’azienda sta attualmente definendo i parametri specifici del programma, comprese le azioni della forza lavoro e altre attività di ristrutturazione. Ulteriori dettagli per questo programma dovrebbero essere resi noti entro la fine di quest’anno, man mano che i piani saranno finalizzati. Le attività chiave del programma ampliato dovrebbero ridurre la base dei costi dell’azienda attraverso la razionalizzazione della sua rete globale di produzione e fornitura e l’ottimizzazione delle capacità funzionali e commerciali dell’azienda.