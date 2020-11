In libreria arriva “Ida e la balena volante”

Già best-seller in Svizzera, “Ida e la balena volante”, ha registrato larghi consensi:

«Una lezione di empatia e un tributo all’amicizia, un libro gentile che offre conforto ai lettori che si trovano a vivere cambiamenti inaspettati». Ha scritto lo School Library Journal.

«A volte, come Ida, dobbiamo cambiare la nostra prospettiva in modo da poter capire gli altri. A volte dobbiamo imparare a resistere alle tempeste e ad abbracciare il silenzio». Ha scritto Marya Jansen-Gruber, Through the Looking Glass Children’s Book Review.