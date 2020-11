GDO: Ahold Delhaize alla conquista di New York

Ahold Delhaize, il colosso belga-olandese della GDO, alla conquista degli States: annunciata l’acquisizione dell’80% di FreshDirect

Ahold Delhaize, colosso belga-olandese nato nel 2016 con quasi settemila punti di vendita in Europa, Stati Uniti e Indonesia, ha annunciato l’acquisizione dell’80% di FreshDirect, una delle più importanti realtà dell’e-commerce alimentare negli Usa che vantava più di 20 anni di esperienza come rivenditore pure-play online. Il restante 20% verrà acquisito dalla società newyorkese di private equity Centerbridge Partners.

L’accordo darà ad Ahold Delhaize, con le sue 22 insegne e oltre 375.000 occupati in 6.500 negozi in 11 paesi, l’accesso al ricco mercato statunitense e l’opportunità di distribuire a un nuovo target di clienti i prodotti che ora vende attraverso catene come Stop & Shop e Giant Food.

Oltre alla regione di New York City, FreshDirect, che quest’anno ha registrato forti vendite in quanto la pandemia ha alimentato la domanda di e-commerce, offre il servizio anche a Washington, D.C., e nell’area metropolitana di Philadelphia. Inoltre, a giugno FreshDirect ha aggiunto un servizio di consegna su richiesta in due ore in alcune parti di New York City e ha ampliato la capacità e la consegna in giornata nei mercati suburbani che serve. «La scala globale in cui opera Ahold Delhaize e la sua attenzione per i marchi locali – sottolinea David McInerney, ceo di FreshDirect – permetterà a FreshDirect di raggiungere il suo pieno potenziale».

Secondo Frans Muller, Ad di Ahold Delhaize, l’operazione consente questo big della Gdo europea di aumentare notevolmente la forza omnicanale della propria insegna. D’altro canto, gli analisti del settore sono concordi nel sostenere che questa operazione consentirà a FreshDirect di avere a disposizione molte più risorse economiche per operare in un campo sempre più competitivo e dove si affacciano anche attori come Instacart e Uber.

La chiusura dell’operazione, i cui termini finanziari non sono stati resi noti come spiega Garantitaly, è prevista per il primo trimestre del 2021. FreshDirect aveva annunciato poco più di un anno fa la ricerca di un acquirente. Walmart e Amazon erano apparentemente interessate ad acquistare FreshDirect, ma l’offerta belga-olandese ha messo in luce la specializzazione della propria tipologia di business e questo si è dimostrato decisivo per la chiusura dell’accordo.