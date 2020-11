A #IoLeggoPerché un corto per Gabriele Galloni

“La poesia non ha nessun compito. Chi pensa che la poesia abbia dei compiti non ha il minimo senso della realtà; scrivere versi è una cosa bella e inutile“, ha detto il poeta Gabriele Galloni in un’intervista. Nell’ambito di #IoLeggoPerché (in programma fino al 29 novembre), iniziativa culturale a sostegno delle biblioteche scolastiche, l’IIS Cine-Tv Roberto Rossellini di Roma, con il supporto e la partecipazione dei ragazzi del Laboratorio Integrato di ‘Officina: Idee in Cantiere’ e dell’Associazione Culturale ‘INstituto’, ricorda il giovane artista scomparso lo scorso settembre, attraverso il cortometraggio ‘Caro agli Dei’, realizzato in collaborazione con la Libreria Fahrenheit 451 della Capitale.