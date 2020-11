Tuttomeritomio: 146 nuovi studenti nel programma

#Tuttomeritomio: 146 nuovi studenti entrano nel programma. Talento, merito e impegno per accedere a borse di studio e accompagnamento

Sono 146 gli studenti fra 17 e 19 anni selezionati per la seconda edizione di #Tuttomeritomio e vanno ad aggiungersi ai 156 già reclutati lo scorso anno. Grazie al programma di Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo saranno “accompagnati” nei loro studi fino al conseguimento della laurea con una moderna borsa di studio che prevede non soltanto un sostegno economico, ma anche attività di “mentoring” per l’ampliamento di competenze specifiche attraverso un percorso, singolo e collettivo, di continuo stimolo, finalizzato alla crescita globale della persona. Tuttomeritomio premia il merito e il talento di giovani provenienti da famiglie in condizioni di disagio economico offrendo loro la possibilità di accedere al percorso universitario senza ‘pesare’ sull’economia famigliare. Unico obbligo per i ragazzi è continuare a mantenere la media scolastica alta e partecipare alle attività curricolari ed extracurricolari che caratterizzano il programma e lo differenziano rispetto ad una tradizionale borsa di studio.

La seconda edizione del bando ha registrato, nonostante le difficoltà legate al lockdown, un aumento importante delle candidature: ben 541 ovvero 69% in più rispetto allo scorso anno. La consapevolezza della qualità eccellente del ‘capitale umano’ e contestualmente la percezione del disagio economico e sociale che è spesso emerso durante gli incontri con i singoli studenti, hanno portato il Consiglio di amministrazione di Fondazione CR Firenze ad ampliare il numero di studenti ammessi da 140 a 146. In particolare, 80 sono i ragazzi che hanno appena iniziato la 4^ superiore e 66 (sei in più rispetto al numero previsto) gli studenti che frequenteranno il primo anno di università presso l’Ateneo fiorentino. Si tratta di giovani provenienti dalle scuole della Città Metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto.

Per partecipare al bando occorre avere un ottimo curriculum scolastico: il 98% degli studenti selezionati ha una media che supera l’8,5 e quasi la metà una media superiore al 9. Oltre al merito scolastico, la commissione che ha valutato le candidature ha tenuto anche conto del reddito della famiglia di appartenenza che doveva rientrare nelle prime due fasce ISEE non superare l’importo massimo di euro 21.265,87: il 40% dei ragazzi proviene da famiglie con Isee inferiore a € 10 mila e il 70% è sotto € 15 mila. Si tratta di ragazzi brillanti con tante passioni e sogni: molti di loro a seguito della pandemia hanno deciso di intraprendere la carriera universitaria nelle materie scientifiche e sanitarie convinti di potere offrire in futuro, con la loro professione, un contributo in termini di progresso e di sostegno alla propria comunità.

“È per noi una grande emozione quella di dare finalmente un nome e un volto ai ragazzi che entreranno nel programma – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. In un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo, la Fondazione CR Firenze rinnova con convinzione il suo impegno per sostenere il talento dei giovani quale risorsa preziosa per lo sviluppo dei nostri territori. Questa borsa di studio è un aiuto importante che va direttamente ai ragazzi ma non vogliamo che rimanga fine a se stesso. A loro chiediamo di acquisire competenze, professionalità per poi restituire alla comunità quanto hanno appreso. Soltanto così, valorizzando il nostro capitale umano, potremo gettare le basi per costruire il futuro”.

“I giovani sono il nostro futuro e devono essere aiutati a perseguire i loro obiettivi e le loro ambizioni – commenta Luca Severini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo – il riconoscimento del loro merito è una promessa di maggiore equità sociale, maggiore fiducia nel futuro e maggiore ricchezza di talenti per tutta la comunità economica e civile. L’iniziativa insieme a Fondazione CR Firenze – prosegue Severini – va proprio nella direzione del sostegno a chi ha dimostrato di avere i numeri per crescere nella formazione scolastica, e un domani nella professione, ma rischia di doverci rinunciare per motivi familiari ed economici, oggi ancor più drammaticamente messi alla prova dalla crisi emergenziale”.

Il programma coinvolgerà complessivamente oltre 400 studenti nell’arco temporale di 6 anni (2019-2025). È possibile consultare le graduatorie nel sito www.tuttomeritomio.it.