Rosa e vegano: arriva il Barbie Burger

Rosa e vegano, sul mercato arriva il primo Barbie burger: la catena Flower Burger ha collaborato con la Mattel nella creazione del panino

“Quando in cucina c’è Barbie, anche i burger diventano fashion”. Così Flower Burger, la catena vegana di burger, ha annunciato una grande novità nel suo catalogo: il Barbie Burger. Entra nel menù – dal 27 novembre a metà febbraio 2021 al prezzo di 9.50 euro – come risultato di una collaborazione stretta con Mattel, la casa di produzione della celebre bambola nata nel 1959.

Barbie si lancia nello street food

Il panino arriva in occasione del lancio del food truck di Barbie perché dopo essere stata astronauta, ballerina, surfista ed essersi declinata in tanti role model femminili, ora l’icona delle bambine ci prova con lo street food. E il Barbie Burger non poteva che rendere onore a questo debutto.

Il segreto dietro il panino rosa

Rosa e vegano, come nella migliore tradizione di Flower Burger, da sempre specializzata in panini colorati. Questa volta la speciale colorazione è data dalla miscela della farina di grano (di tipo 1) con l’estratto di barbabietola.

Gli ingredienti

Scorrendo la lista degli ingredienti, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), troviamo: l’hamburger di lenticchie, barbabietola, verdure tritate e riso basmati; lattuga e pomodoro. Tra le salse il Barbie Hummus e la Barbie Mayo, rispettivamente fatti di paprika dolce e affumicata e latte di soya e barbabietola.