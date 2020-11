In arrivo missioni-evento di Monster Hunter World: Iceborne

Novità in arrivo per Monster Hunter World: Iceborne. Missioni-evento a tempo limitato saranno disponibili dal 4 dicembre

In attesa dell’uscita in sala del film di ‘Monster Hunter’, gli intrepidi cacciatori della Quinta Flotta possono prendere parte a missioni-evento a tempo limitato ispirate alla pellicola in ‘Monster Hunter World: Iceborne’, in arrivo il 4 dicembre.

L’attesissimo film di Paul WS Anderson è interpretato da Milla Jovovich e dà vita al videogioco più amato della saga, ‘Monster Hunter: World’, che ha venduto oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo.

Nella missione-evento in due parti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i cacciatori possono confrontarsi testa a testa con il temibile Black Diablos, presente anche nel film. Tutto ciò prima di tentare di superare Rathalos nella seconda parte. Le missioni saranno disponibili solo per i giocatori che hanno raggiunto il grado Master.