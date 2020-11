Dermatite atopica: brepocitinib topico efficace

Dermatite atopica lieve-moderata: risultati positivi per brepocitinib topico secondo uno studio di fase 2b appena presentato

Brepocitinib topico pare efficace e ben tollerato nei pazienti con dermatite atopica da lieve a moderata. È quanto emerge da uno studio di fase 2b, presentato nel corso del Congresso virtuale dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV) 2020, svoltosi a fine ottobre.

Brepocitinib

Brepocitinib o PF-06700841 è una piccola molecola che inibisce selettivamente la tirosina chinasi 2 (Tyk2) e Janus Kinase 1 (JAK1), modulando le citochine nei linfociti Th1, Th2 e Th17 che sono importanti mediatori nella dermatite atopica (DA).

Lo studio

In questo studio (NCT03903822) di 6 settimane, multicentrico, in doppio cieco, controllato dal veicolo (placebo), di fase 2b, i partecipanti (maschi di 12-75 anni e femmine di 18-75 anni) con DA da lieve a moderata sono stati arruolati in 70 siti situati in 10 paesi.

Sono stati ritenuti idonei i soggetti con una diagnosi clinica, da almeno tre mesi, di DA che coprisse dal 2 al 20% della superficie corporea totale, e un punteggio IGA (Investigator’s Global Assessment) di due (lieve) o tre (moderato) allo screening e al primo giorno. I pazienti sono stati randomizzati a 6 settimane di trattamento (1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1) in uno degli 8 bracci di dosaggio:

4 con dosi di brepocitinib una volta al giorno (QD) (0,1%, 0,3%, 1% e 3%),

2 con brepocitinib due volte al giorno (BID) (0,3% e 1%),

1 braccio di crema con veicolo (placebo) QD (V-QD), o 1 braccio di crema con veicolo BID (V-BID),

seguito da un periodo di follow-up di 4 settimane.

I partecipanti e i ricercatori non conoscevano la concentrazione del principio attivo ma ovviamente era loro nota la frequenza di dosaggio.

Il principale endpoint è stato il cambiamento percentuale rispetto alla linea di base nell’area dell’eczema e il punteggio totale dell’indice di gravità (EASI) alla sesta settimana.

L’endpoint secondario chiave è stato la percentuale di partecipanti che hanno ottenuto un punteggio IGA di 0 (cute intatta) o 1 (quasi intatta) e una riduzione rispetto alla linea di base due o più punti alla sesta settimana.

Sono stati valutati altri endpoint di efficacia e sicurezza.

Complessivamente, 292 partecipanti sono stati randomizzati e 240 hanno completato il periodo di trattamento (età media [range]: 40,2 [13-74] anni; donne: 53,4%; punteggio medio di base EASI: 7,3; punteggio IGA lieve/moderato: 51.7/47.9%).

Il punteggio EASI alla sesta settimana era diminuito, rispetto al veicolo (V-QD: 44,4%; V-BID: 47,6%), dalla baseline:

del 67,9% nel braccio di QD al 3%,

del 70,1% nel QD all’ 1% (p=0,0428)

75,0% nel braccio BID all’1% (p=0,0022).

Per i tassi di risposta IGA, tutte le dosi di QD (dallo 0,1 al 3%) e la dose BID (0,3%) hanno mostrato risposte significativamente migliori, alla sesta settimana, rispetto al veicolo (tutte le dosi QD: 29,7-44,4% vs V-QD: 10,8%; 0,3% BID: 33,3% vs V-BID: 13,9%, tutti p<0,05).

Un numero significativamente maggiore di partecipanti nei bracci di QD al 0,3%, all’1% e al 3% (27,8-41,7%) e nel braccio BID all’1% (27,0%) ha avuto un miglioramento del 90% rispetto alla linea di base in EASI (EASI-90) rispetto al veicolo (V-QD: 10,8%; V-BID: 8,3%) alla sesta settimana (tutte le p<0,05).

La percentuale di partecipanti con un miglioramento di 4 o più punti nella Scala di valutazione numerica del picco di pruriti alla sesta settimana era statisticamente significativa nel braccio 1% QD (45,2%), quello 3% QD (50,0%) e quello 1% BID (40,7%), vs veicolo (V-QD: 18,2%; V-BID: 16,7%) (tutti p<0,05).

In totale, 108 (37,0%) partecipanti hanno avuto eventi avversi emersi a causa del trattamento (TEAE), con un maggior numero di segnalazioni con il veicolo (V-QD: 48,6%; V-BID: 47,2%) contro il braccio brepocitinib (QD: 34,2%; BID: 31,5%).

La maggior parte degli effetti collaterali erano lievi e i più comuni erano rinofaringite e peggioramento della DA.

Il numero di partecipanti con TEAE non è aumentato con la dose nelle braccia di brepocitinib, e non ci sono stati gravi TEAE, decessi, casi di herpes zoster, tumori maligni, cambiamenti clinicamente rilevanti nei risultati dell’ECG o segni vitali, o tendenze nei parametri di laboratorio segnalati.

In conclusione, brepocitinib topico è stato efficace nei partecipanti con AD da lieve a moderato, con riduzioni del punteggio totale dell’EASI e miglioramento del tasso di risposta IGA alla sesta settimana. Il trattamento è stato generalmente ben tollerato.