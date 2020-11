Con Plastic Hearts una Miley Cyrus in versione rock

Miley Cyrus è tornata più rock che mai con il disco Plastic Hearts: il lavoro è il settimo della carriera per la star di Hannah Montana

Dopo due anni di lavoro, Miley Cyrus pubblica il suo settimo album di studio. È su tutte le piattaforme ‘Plastic Hearts’, una raccolta di dodici brani inediti anticipati dai singoli ‘Midnight Sky’ e ‘Prisoner’ con Dua Lipa. Nella tracklist anche le cover di ‘Heart of glass’ dei Blondie e ‘Zombie’ dei Cramberries. Tracce che inaugurano una nuova era per l’ex Hannah Montana, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). In questo progetto infatti dà sfogo alle sfumature più rock della sua voce. Oltre a Dua Lipa, ospiti del lavoro Billy Idol e Joan Jett.

WTF Do I Know

Plastic Hearts

Angels Like You

Prisoner feat. Dua Lipa

Gimme What I Want

Night Crawling feat. Billy Idol

Midnight Sky

High

Hate Me

Bad Karma feat. Joan Jett

Never Be Me

Golden G String

La copertina dell’album Plastic Hearts, firmata dall’iconico fotografo della musica Rock & Roll Mick Rock, rappresenta e incarna perfettamente il mood e il sound di Miley. Così l’artista si aggiunge alla lista delle leggende che Mick ha fotografato nel corso degli anni, tra cui David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett e Debbie Harry.