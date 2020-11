After 2: negli store digitali il cofanetto da collezione

Entrambi i film, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno disponibili in un cofanetto da collezione, edito sempre in formato DVD e Blu-ray, entrambi contenenti un gadget esclusivo personalizzato. L’amore passionale, controverso e infinito di Tessa e Hardin arriva così in un unico imperdibile cofanetto che segue le vicende dei due innamorati dal loro incontro al college fino al mondo adulto. La loro storia d’amore li vede allontanarsi e cercarsi in un susseguirsi di alti e bassi in cui i due giovani sono chiamati a lottare contro un universo avverso, in difesa del loro grande amore.

LA STORIA

Dopo la loro rottura, Hardin e Tessa cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor, il ragazzo perfetto con il quale intraprendere una relazione: è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, gli Hessa lottano per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.

Gli home video saranno disponibili su

Amazon, Ibs.it, LaFeltrinelli e dvdstore.it.