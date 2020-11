LaSabri tra le voci di Siamo solo orsi – Il film

“Doppiare un personaggio di un cartone animato è sempre un’esperienza speciale e indimenticabile. Lo è ancora di più se è, come in questo caso, uno dei personaggi di un cartone che adori! Magari da fuori si può pensare che doppiare sia molto facile ma in realtà non lo è per niente. Ci sono tantissime cose da tenere a mente contemporaneamente: controllare il tempo, controllare le bocche che si muovono, immergersi nel personaggio e nel suo stato d’animo in quella scena, pensare all’intonazione e anche alla dizione! Una cosa che davvero mi è piaciuta da pazzi è che la mia ‘dizione’ un po’ sbagliata da vera milanese’ è stata volutamente lasciata. Quindi sappiate che all’interno di Siamo solo orsi – Il Film, ci sarà una mucca che parlerà proprio come me, con gli accenti e le cadenze che non siamo abituati a sentire in televisione. Non vedo l’ora di vedere il film integralmente e…di ascoltarlo attentamente“.