Francesco Arpino online con il video di “Mayday”

Online il videoclip di “Mayday”, il nuovo brano di Francesco Arpino, disponibile sui digital store e in rotazione radiofonica

E’ online il videoclip di ‘Mayday’, il nuovo brano di Francesco Arpino, disponibile sui digital store e in rotazione radiofonica da giovedì 29 ottobre.

“Mayday è una richiesta di aiuto, un invito ad essere onesti prima di tutto con se stessi – racconta Arpino. In un momento dove conta solo l’apparire e non essere, non è facile ammettere che ci si possa anche perdere. Ma forse è meglio perdere qualcuno che perdere se stessi”.

Guarda il videoclip animato (scritto, disegnato e prodotto da ANONIMADISEGNI) su YouTube: https://youtu.be/rAKPCcwLTUA

“Nel video col Titanic ho voluto dare ancora una volta una speranza che parte da una cosa negativa e finisce in modo positivo – dice Francesco. Non mi va di insegnare nulla a nessuno, però io credo che anche le cose impossibili si possono cambiare, e nel videoclip si prova a cambiare il corso della storia”.

Musicista d’eccezione Phil Spalding, bassista di Robbie Williams, Elton John e Mike Oldfield. “Lavoro con Phil Spalding da molti anni oramai, e nel mio disco ha suonato sia il basso che le chitarre; abbiamo anche scritto insieme alcune canzoni che aspettano solo di essere pubblicate. A Phil devo molto: mi ha insegnato tante cose e mi ha fatto conoscere Chris Thomas”.

Mayday andrà a comporre il primo album di inediti di Francesco, insieme alla title track Canzoni per alieni, uscita lo scorso maggio (con oltre 200mila visualizzazioni su youtube: https://bit.ly/33QpQPi).

L’album ‘Canzoni per Alieni’, in uscita nel 2021 per l’etichetta So Music, annovera la collaborazione di musicisti di caratura internazionale, tra cui Chris Thomas (The Beatles, Pink Floyd, Elton John), Phil Palmer, Phil Spalding e Sean Lennon, coautore di due brani inediti.

BIOGRAFIA

Francesco Arpino esordisce nei primi anni 2000 come frontman prima degli OffSide (band che partecipa al Festival di Sanremo 2002 con il brano “Quando una ragazza c’è”, in gara tra le Nuove proposte), e dei B-nice subito dopo.

Dopo queste esperienze, Arpino decide di dedicarsi all’attività di arrangiatore, produttore di studio e compositore. Apre a Roma il suo studio di registrazione “Rock Me Amadeus”, noto per l’alta qualità di recording realizzata grazie all’ausilio di microfoni e preamplificatori vintage.

Può vantare collaborazioni importanti, sia nazionali che internazionali, tra cui ricordiamo Sean Lennon, Gary Lucas, Phil Spalding, Chris Thomas, Phil Palmer, Bill Bartell, Mark Owen, The Niro, Steve Forward, Giuliano Sangiorgi, Alessandro Haber, Roberto Kunstler, Alessio Bonomo, Sergio Cammariere, Giusy Ferreri, Danilo Rea, Gatto Panceri, Diana del Bufalo, Irene Fornaciari, Luca Carboni, Bungaro, Paolo Ruffini, e molti altri.

TESTO

Mayday

E non mi sono mai accorto di te

Perché hai passato troppo tempo a fingere

Io non volevo più andare via

Perché volevo restare qui

E non me ne frega niente se mi tratti male

So dove andare so cosa fare io

Mi sono preso le mie cose senza fingere

E mi dispiace se ti ho fatto male

Ma non è tempo di ricominciare

Io voglio andare andare andare andare via

Mi sono perso di te

Mi sono perso per te

Mi sono perso perché

Sei troppo brava a fingere

Mi riprendo un po’ di tempo per me

Galleggiare non è sopravvivere

Continuo a chiedermi che senso ha

Lasciarsi affondare

Soli noi che siamo sconosciuti già da un anno e mezzo

Ancora noi mayday mayday

Mi sono perso di te

Mi sono perso per te

Mi sono perso perché

Sei troppo bravo a fingere

Il capitano del Titanic non c è

Non “ho missioni da portare a termine”

Ho preferito i miei difetti a te

Che mi volevi cambiare.