Columbia lancia linea ispirata a The Mandalorian

Stile e comodità abbracciano l’universo di ‘Star Wars’. Columbia Sportswear, in collaborazione con Lucasfilm, lancia una collezione speciale dedicata a ‘The Mandalorian’, l’acclamata serie tv in esclusiva streaming su Disney+. Con capi ispirati a Il Bambino, Il Mandaloriano (Din Djarn), la linea di abbigliamento sarà disponibile sul sito https://www.columbiasportswear.co.uk/l/starwars a partire dal 4 dicembre.

Dedicata ad adulti e bambini, la collezione Columbia come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) include: una tutina per neonati, un copricapo e una giacca tecnica 3 in 1 progettata per i viaggi più freddi. Dettagli del mondo di ‘The Mandalorian’ impreziosiscono ogni pezzo della linea, come cappucci con orecchie, tessuti premium ideati per assomigliare all’armatura beskar di Mando e diversi messaggi in codice scritti in Mando’a, il linguaggio del popolo mandaloriano.