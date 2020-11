Topjet F2000 Italian Trophy: ultimo round a Misano

Confermato a Misano l’ultimo round del Topjet F2000 Italian Trophy: dal 27 al 29 novembre l’emozionante weekend in cui si assegneranno i titoli 2020

Non poteva esserci miglior finale per il Topjet F2000 che l’incognita fino all’ ultimo round sul vincitore assoluto del campionato e la presenza in pista dell’organizzatore Piero Longhi che torna a pilotare una monoposto. Quella del Campione Rally, già vincitore della serie nell’edizione d’esordio del 2014 e brillante pistard, è presenza che arricchisce la sfida fra Dino Rasero, attuale leader della classifica e Bernardo Pellegrini, costretto inaspettatamente ad inseguire dopo il guasto al motore a Monza. Ma il fine settimana romagnolo potrebbe riservare altre gradite sorprese.

Programma ben distribuito quello del Misano World Circuit Marco Simoncelli, con due turni di prove libere da 20 minuti venerdì 27, alle 10 e 13.55, mentre sabato i 20 minuti di qualifica saranno alle 12.35. Domenica 29 ottobre alle 9.35 gara 1 ed alle 13.55 gara 2, come sempre sui 25 minuti più un giro ed in diretta sui social della serie e su www.f2trophy.it .

Prima del colpo di scena che ha rimesso tutto in discussione, sembrava infatti che l’alfiere della HT Powertrain potesse agevolmente tenere il controllo fino all’epilogo, ma così non è stato, anzi, al momento i numeri danno ragione al diretto avversario che, dopo quanto è avvenuto, sa bene che successi ed eventuale titolo si assegnano sull’ultimo traguardo.

Sarà un week end romagnolo ad alto agonismo con diversi elementi che aumenteranno l’interesse verso le sfide decisive di una stagione che nonostante le difficoltà oggettive ha potuto svilupparsi completamente grazie la professionale lavoro dello staff organizzatore.

Sicuramente sotto i riflettori ci sarà anche lo stesso Piero Longhi. Il richiamo all’agonismo per l’esperto e pluri titolato pilota è stato ancora una volta ammaliante e appena concretizzata la possibilità di poter prendere parte almeno ad una gara in stagione, la ha colta immediatamente anche per proseguire l’attività sportiva iniziata nel 1986 e mai interrotta. Ha accettato con entusiasmo l’invito del Team One Racing di Fabiano Belletti di mettersi in gioco alla guida di una fantastica F.Dallara 312 con la quale cercherà senz’altro un ruolo da attore protagonista.

Classifica Assoluta Topjet F2000: 1 Rasero Dino (Puresport) 179; 2 Pellegrini Bernardo (HT Racing) 151; 3 Benalli Andrea (Puresport) 126; 4 Berto Giorgio (BMG Racing) 109.

Classifica PRO: 1 Rasero Dino (Puresport) 205; 2 Benalli Andrea (Puresport) 165

Classifica PRO AM: 1 Milani Enrico ( Facondini Racing) 103; 2 Rosi Alessandro (Gruppo Piloti Forlivesi) 93;

Classifica AM: 4 Berto Giorgio (BMG Racing) 213; 2 Puts Ralph (Franz Woss Racing)) 167.

Calendario 2020: Mugello 17/19 Lug; Imola 28/30 Ago; Vallelunga 11/13 Set; Monza 6/08 Nov; Misano 27/29 Nov.