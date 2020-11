“Superman” è il nuovo singolo del collettivo FEA

“Superman” è il nuovo singolo del collettivo di freestyler FEA: prodotto da James Logan, il brano vede alternarsi alla voce John Durrell, Bruno Bug e Blnkay

È disponibile in digitale “Superman” (http://bit.ly/FEAsuperman), il terzo singolo ufficiale di FEA (acronimo di Freestyle Elite Agency), collettivo nato nel 2019 e che riunisce i migliori freestyler italiani. Prodotto da James Logan, noto per le collaborazioni con il format Real Talk, il brano vede alternarsi alla voce John Durrell, Bruno Bug e Blnkay.

“Superman” è un brano introspettivo che, in quest’epoca in cui imperano pose e finzione, celebra la genuinità. Il ritornello, realizzato dalla cantante pescarese Paola De Pasquale, gioca sul concetto di “superman”, in opposizione al quale gli artisti si scoprono e si presentano come uomini semplici: i tre rapper, infatti, potrebbero, come molti loro colleghi, infarcire i testi di ostentazioni e montature, ma questo significherebbe mancare di rispetto a sé stessi, agli ascoltatori e, soprattutto, alla musica.

FEA è un collettivo composto dai rapper Blnkay, Bruno Bug, Debbit, Drimer, John Durrell (aka Dr. Jack), Frenk, Hydra, Kid Kontrasto (aka Keso), Lethal V, Morbo, Poomba, Reiven, Shekkero. 13 artisti affiancati da Dj MS, Dj ufficiale e direttore artistico del collettivo (già noto per essere il Dj ufficiale di Nitro), e conosciuti dal pubblico hip hop per aver dominato tutte le principali competizioni di freestyle a livello nazionale. “Superman” segue alla pubblicazione di “TRVL” e “All Starz” ed è un ulteriore preludio a un primo album corale che vuole dimostrare come i freestyler possano anche essere autori di veri e propri brani e dischi.

Come tutti i membri di FEA, John Durrell, Bruno Bug e Blnkay si sono distinti negli ultimi anni all’interno del circuito del freestyle. Blnkay, a oggi, è considerato il campione indiscusso del freestyle italiano: un percorso suggellato dalle vittorie del 2018 e 2019 nelle principali competizioni nazionali (Tecniche Perfette e Mic Tyson). John Durrell, anche conosciuto come Dr. Jack, è un veterano e uno dei massimi rappresentanti del freestyle del centro Italia, presenza fissa in tutte le maggiori competizioni. Bruno Bug, due volte semifinalista al Tecniche Perfette, è invece uno dei migliori elementi tra i freestyler più giovani.

LINK UFFICIALI