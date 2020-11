Dua Lipa torna con lo show Studio 2054

Dua Lipa torna con un concerto in streaming: lo show Studio 2054. Domani la popstar si esibirà in un gigantesco magazzino circondata da tanti ospiti

Dua Lipa è pronta a regalare tutta la magia della sua musica in un concerto esclusivo, in streaming. L’evento, dal titolo “Studio 2054”, verrà trasmesso in tutto il mondo il 27 novembre sulla piattaforma LiveNow. In Italia il concerto inizierà alle ore 21.30.

Filmato dal vivo in un gigantesco magazzino, “Studio 2054” è la celebrazione di tutto ciò che è unico e non convenzionale e vedrà Dua Lipa, che ha appena ricevuto 6 nomination ai Grammy Awards 2021, muoversi attraverso vari set costruiti appositamente, tv show surreali, roller disco, mirror ball, sale da ballo e camerini da diva.

Accompagnata da un cast di musicisti, ballerini, skaters e acrobati, Dua Lipa si esibirà anche con eccezionali special guest: Angele, Bad Bunny, Elton John, FKA Twigs, J Balvin, Kylie Minogue, Miley Cyrus, Tainy.

Con brani da “Future Nostalgia”, “Club Future Nostalgia” e del suo primo album, “Studio 2054” è un caleidoscopio che unisce passato, presente e futuro, realtà e immaginazione, adrenalina ed eccitazione – tutto mescolato per regalare un nuovo modo di godere una performance live.

Una nuova versione di “Future Nostalgia”

Il 27 novembre uscirà inoltre una nuova versione speciale dell’album pop dell’anno “Future Nostalgia”, con in più il CD, per la prima volta disponibile, di “Club Future Nostalgia”, la versione tutta remixata da The Blessed Madonna.

In questa nuova edizione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà contenuto anche “Levitating” feat. DaBaby. Il brano, in tutte le sue versioni, è rimasto in testa alla classifica radio per ben 3 settimane, mentre su TikTok l’hashtag #Levitating ha già superato i 2.7 miliardi di views.