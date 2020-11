Connessione Internet sulla Luna: Nasa e Nokia ci lavorano

Connessione Internet sulla Luna: la Nasa sta lavorando con Nokia per un progetto futuristico che servirà a gestire i macchinari sul suolo lunare

Siete seduti sul suolo lunare e volete inviare un messaggio a un vostro amico, guardare una serie TV in streaming, oppure scorrere la pagina iniziale del vostro social media preferito. Alcuni diranno che è impossibile, tuttavia, ciò a cui sta lavorando la Nasa, in collaborazione con Nokia, potrebbe consentire proprio questo dato che verrà implementato un sistema di connessione internet sulla Luna simile a quello sulla Terra entro il 2022.

Ovviamente, la connessione non verrà utilizzata per lo svago degli astronauti. Per cui se state pensando di candidarvi per il prossimo viaggio sulla luna semplicemente per poter passare il tempo a usare lo smartphone per fare shopping online su Amazon, leggere guide e articoli su blog come Casinoble o guardare serie TV in streaming su Netflix, è meglio che ci ripensiate. La tecnologia è pensata per favorire una gestione migliore e maggiormente centralizzata dei macchinari e delle strutture che verranno posizionate sul suolo lunare, tuttavia, non si può escludere che data la distanza tra Terra e luna sarà possibile anche semplicemente navigare sull’internet tradizionale come sul suolo terrestre.

L’implementazione di internet sulla Luna sembra essere la trama di un film di fantascienza, tuttavia, sta per diventare realtà, dato che l’agenzia spaziale statunitense ha investito ben 14 milioni di dollari, consegnati a Nokia, per creare il sistema di connessione LTE sul suolo lunare. Le antenne verranno inviate nei prossimi 2 anni, mentre in 4 anni, quindi nel 2024, è in programma il ritorno dell’uomo sulla luna , il quale potrà, se tutto viene svolto in modo corretto, usufruire del nuovo sistema di connessione.

Tra le altre cose, è già stato dichiarato come le antenne che verranno utilizzate non saranno molto diverse da quelle già presenti sulla Terra, soltanto ottimizzate per resistere alle condizioni decisamente più estreme dell’arida luna.

Quali sono i problemi delle comunicazioni nello spazio?

Alcuni potrebbero chiedersi perché sia tanto rivoluzionario e importante installare un sistema di connessione internet sulla luna. Uno dei motivi principali sono le esplorazioni spaziali future. Attualmente, tutte le esplorazioni partono dalla Terra perché unico pianeta ad avere le risorse per garantire il lancio. Nonostante ciò, questo non è la soluzione più ottimale a causa delle alte velocità di fuga per lasciare il pianeta. Sulla luna la velocità di fuga è molto inferiore e il primo passo per sviluppare un avamposto è proprio quello di creare un sistema di comunicazione che permetta di gestire le comunicazioni in modo centralizzato senza dover attendere i ritardi di invio dei segnali dalla Terra.

Alcuni potrebbero dire che il ritardo tra Terra e Luna è di solo pochi secondi, e questo è vero. Nonostante ciò, proprio perché si tratta dell’elemento nello spazio più vicino a noi, è un ottimo modo per testare la tecnologia che successivamente potrebbe essere implementata su posti più lontani, come ad esempio su Marte, dove i ritardi di comunicazioni iniziano ad essere di alcuni minuti.

Altro problema relativo alle comunicazioni spaziali è la perdita di segnale . Quando inviamo dati in formato digitale sulla Terra le distanze non sono così elevate da determinare un “blackout” della comunicazione rilevabile. Nello spazio, invece, questo “blackout” esiste e in alcuni casi causa la perdita di parte dell’informazione trasmessa, con tutti i problemi che ne conseguono. Senza entrare in dettagli tecnici, avere a disposizione un sistema di navigazione con più nodi già posizionati nello spazio, come ad esempio le antenne che verranno installate sulla Luna permetterà un utilizzo più efficiente e sicuro delle comunicazioni spaziali, con rischi ridotti di perdita del segnale.

Ricapitolando, la connessione internet sulla luna è il primo passo per consentire all’umanità di iniziare a esplorare lo spazio per davvero.