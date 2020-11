Black Beauty: Nicoletta Romanoff voce narrante

Disney+ ha diffuso la key art e il trailer ufficiale di ‘Black Beauty: Autobiografia di un cavallo‘, l’adattamento contemporaneo dell’omonimo romanzo classico del XIX secolo di Anna Sewell. Il film originale è disponibile sulla piattaforma dal 27 novembre.

LA STORIA

Black Beauty, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una cavalla di razza mustang nata libera nell’America occidentale. Quando viene catturata e portata via dalla sua famiglia, la sua storia si intreccia con quella della diciassettenne Jo Green, interpretata da Mackenzie Foy, anche lei in lutto per la perdita dei genitori. Le due sviluppano lentamente un legame che si basa sull’amore, il rispetto e la cura reciproca.

IL CAST

Nella versione italiana del film Nicoletta Romanoff presta la voce a Black Beauty. In quella originale, invece, è doppiata dalla vincitrice del Premio Oscar Kate Winslet.

Nel cast, oltre alla Foy, Iain Glen nel ruolo di John Manly e Claire Forlani in quello di Mrs. Winthorp.