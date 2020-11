Alfa positivo al Covid lancia un appello ai giovani

Il cantautore genovese Alfa positivo al Covid: in un lungo post su Instagram lancia un appello ai giovani per il rispetto delle regole

Alfa è risultato positivo al Covid. Il cantautore genovese, al secolo Andrea De Filippi, ha scritto un lungo post su Instagram per raccontare ai fan le sue condizioni di salute e per sensibilizzare tutti a rispettare le regole.

Le parole di Alfa nel lungo post su Instagram: ““La scorsa settimana non sono stato bene ed ho scoperto di essere positivo al COVID-19. Mi sono messo in isolamento ed ho aspettato di stare un po’ meglio prima di dirvelo. Se lo faccio è per invitare più persone possibile a rispettare le normative ed informarsi circa questo virus: NON È VERO che colpisce solo gli anziani, NON È VERO che tutti i giovani sono asintomatici! Comprendere la situazione che stiamo vivendo è il primo passo per poterla risolvere. Vi ringrazio per tutti i bellissimi messaggi che mi avete mandato in questi giorni per San Lorenzo, sono contento di aver fatto uscire una nuova canzone in questo periodo per tenervi compagnia nonostante tutte le difficoltà. Uscirò appena torno negativo, per ora resto a casa a scrivere e spaccarmi di serie tv. Non vedo l’ora di ripartire, soprattutto con i concerti, vvb❤️“.