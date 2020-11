Abusi edilizi: Italia Nostra chiede legge abbattimenti

Abusi edilizi: Italia Nostra chiede una legge nazionale per l’abbattimento degli immobili per assicurare comportamenti uniformi in tutto il Paese

L’assessore alla legalità della Regione Campania ha chiesto al Prefetto di Napoli di sospendere gli abbattimenti delle case abusive al fine di non aggravare la tensione sociale indotta dalla grave emergenza sanitaria in corso. Italia Nostra, pur consapevole della serietà delle ragioni a base della richiesta ritiene tuttavia, che l’obiettivo possa essere raggiunto esclusivamente mediante un provvedimento legislativo di urgenza che assicuri comportamenti uniformi in tutto il territorio nazionale da parte delle competenti autorità amministrative e giudiziarie.

“Se il Governo decidesse di agire nei termini suindicati – si legge in una nota di Italia Nostra – dovrà curare di disporre che le procedure di demolizione debbano essere riattivate senza ulteriori proroghe non oltre il 31 ottobre 2021, che agli abusi edilizi accertati dall’insorgenza della pandemia e fino al 19 novembre 2020 non si applichi il regime di maggior favore e che, soprattutto, l’auspicato provvedimento non sia l’anticamera di un ulteriore condono edilizio, bensì occasione per rendere più efficace la disciplina in materia di contrasto agli abusi edilizi”.

“Un più efficace contrasto agli abusi edilizi potrà determinarsi pure se il Governo vorrà anche finalmente provvedere alla revisione del protocollo stipulato tra i Ministri delle Infrastrutture e della Difesa del governo Berlusconi. Ancora vigente, approvava l’esoso tariffario del Genio Militare, impedendo di fatto l’impiego delle forze dell’esercito, ponderando pure l’opportunità di prevedere che l’intervento del Genio Militare sia possibile senza che vi sia alcun irragionevole esborso da parte dell’autorità giudiziaria”.