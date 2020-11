Tunué pubblica il nuovo libro di Emmanuel Lepage

In tempi in cui viaggiare sembra sempre più difficile, i libri possono portarci lontano.

È il caso de’ Le isole ai confini del mondo di Emmanuel Lepage e in libreria per Tunué.

Per il mare – per capirlo e saperlo disegnare – e per i Territori del Sud – che sono come la promessa di un tempo che non è più – a marzo e aprile 2010, per diverse settimane, l’autore si è imbarcato sulla Marion Dufresne, con partenza da Saint-Denis de La Réunion, per fare il viaggio nel TAAF, le Terre australi e antartiche francesi. Nasce, così, Le isole ai confini del mondo che segna il ritorno dell’autore francese dopo Ar-Men.