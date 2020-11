Ron Howard su Netflix con Elegia americana

Elegia americana disponibile in streaming su Netflix: il film di Ron Howard con un’irriconoscibile Glenn Close racconta l’America rurale

Il premio Oscar Ron Howard torna dietro la macchina da presa per raccontare la storia di tre generazioni di una famiglia e le loro eccezionali battaglie. Il film, disponibile dal 24 novembre su Netflix, si chiama ‘Elegia americana’, ed è tratto dal best seller autobiografico, numero uno del New York Times, di J. D. Vance. Nel titolo originale dell’opera però, al fianco di elegia figura ‘Hillbilly‘, termine dispregiativo con il quale vengono indicate le persone che risiedono nelle aree rurali e montuose degli Stati Uniti d’America.

Ed è proprio questo, spiega la Dire (www.dire.it), l’universo che Howard vuole raccontare. Per farlo porta davanti l’obiettivo una irriconoscibile e straordinaria Glenn Close, nel ruolo di una nonna forte, sboccata e appassionata di Terminator, perno di una famiglia disfunzionale. Al suo fianco Amy Adams, un’altra brillante interprete pluricandidata all’Oscar, che come Close non è mai riuscita a conquistare l’ambita statuetta. Che sia questa una buona occasione per entrambe?

ELEGIA AMERICANA, TRAMA

J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex marine del sud dell’Ohio e ora studente di giurisprudenza di Yale, è sul punto di ottenere il lavoro dei suoi sogni quando una crisi familiare lo costringe a tornare nella casa che ha cercato di dimenticare. J.D. deve affrontare le complesse dinamiche della sua famiglia natale negli Appalachi, incluso il suo instabile rapporto con la madre Bev (Amy Adams), che sta lottando con la dipendenza. Alimentato dai ricordi di sua nonna Mamaw (Glenn Close), la donna forte e intelligente che lo ha cresciuto, J.D. arriva ad abbracciare l’impronta indelebile della sua famiglia nel suo viaggio personale.