Musica a Matita pubblica il nuovo singolo “Raggio di Luna Rossa”: il progetto del cantautore Mattia Esposito è sulle piattaforme digitali

Musica a Matita pubblica il nuovo singolo ‘Raggio di Luna Rossa’. Musica a Matita è un progetto ideato dal cantautore Mattia Esposito nel 2008, nasce con l’intento di creare musiche che mutano nel tempo. Come in un disegno la matita cancella e ricrea nuovi arrangiamenti, nuove sfumature, in una continua evoluzione condivisa con chi ascolta.

Raggio di Luna Rossa non è da meno, è una canzone dolce e sincera dedicata alla donna amata, descritta in una simbiosi con la natura che viene richiamata anche dalla copertina del singolo, un quadro realizzato dallo stesso Mattia, che è anche protagonista del video.

Il brano, anticipa l’uscita dell’Ep ‘Umanima’ prevista per il prossimo 4 Dicembre tramite l’etichetta Freemood – Molto Suono (Edizioni Tanzan Music).

Segui Musica a Matita: Facebook