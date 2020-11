Il 1° dicembre Miley Cyrus apre gli Amazon Music Holiday Plays: una nuovissima serie di concerti natalizi in tre parti

Sarà Miley Cyrus ad aprire il 1° dicembre “Amazon Music Holiday Plays”, una nuovissima serie di concerti in tre parti ospitata da Lil Nas X. Si tratta del primo speciale natalizio di Amazon Music e conterrà set stravaganti, domande e risposte divertenti e performance intime degli artisti. Lil Nas X non solo ospiterà l’evento, ma presenterà la prima performance mondiale dal vivo del suo nuovo singolo, “HOLIDAY”.

Amazon Music Holiday Plays, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si aprirà il 1° dicembre alle 20:00 ET (in Italia saranno le 2 di notte) con Miley Cyrus e proseguirà l’8 dicembre con l’artista di Amazon Music Breakthrough, Kiana Ledé. Terzo e ultimo concerto sarà quello dei 12 volte vincitori del Grammy, Foo Fighters, in programma il 15 dicembre.

Sarà possibile seguire i concerti in streaming nell’app Amazon Music (iOS e Android) e dal canale Amazon Music su Twitch.