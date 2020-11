Lime ferma i suoi monopattini a Roma

A Roma stop ai monopattini di Lime. Messaggio mail per tutti gli iscritti: “Volontà insindacabile del Comune”

“Ci dispiace informarti che, a causa di una decisione insindacabile del Comune di Roma, siamo momentaneamente costretti a sospendere il servizio di sharing dei monopattini Lime fino a 10 dicembre. In aggiunta, se hai sottoscritto un Pass Illimitato, quando torneremo ti daremo 2 settimane in omaggio. Anche noi, come te, usciremo piu’ forti da questo periodo”.

Questo, spiega la Dire (www.dire.it), il contenuto di una mail inviata gli utenti questa mattina dal Team Lime Roma, che nella Capitale si occupa, in particolare, di uno dei servizi di sharing per i monopattini.