L’amica geniale 3: a Napoli iniziate le riprese

L’amica geniale torna in televisione nell’autunno 2021: a Napoli al via le riprese della terza stagione della serie diretta da Saverio Costanzo

Ripartono a Napoli le riprese della terza stagione della fiction Rai ‘L’amica geniale’, che seguirà le vicende di Lila e Lenù nel terzo e penultimo capitolo della fortunatissima quadrilogia di Elena Ferrante, ‘Storia di chi fugge e di chi resta’, dopo ‘L’amica geniale’ e ‘Storia del nuovo cognome’.

I lavori sarebbero dovuti cominciare nella scorsa primavera, tra marzo e aprile, come programmato dall’Ufficio Cinema del Comune di Napoli, ma il passato lockdown li ha fatti slittare – sorte toccata anche ad altre serie, come ‘Gomorra 5’, le cui riprese sono iniziate in questi giorni. Tra fine del girato e post-produzione, si prevede che la creazione di Saverio Costanzo arriverà nelle case degli italiani in autunno 2021.

Nei primi tre episodi rincontreremo gli stessi attori protagonisti delle stagioni precedenti. Poi, per conformarsi all’ordine cronologico della trama ambientata negli anni Settanta, gli interpreti verranno sostituiti da volti più adulti. La notizia dell’avvio delle riprese, ha fatto scatenare i fan della serie: la pagina @lamicageniale_italia, fanpage che su Instagram conta 41,8 mila follower, ha postato una vecchia foto di Eduardo Castaldo, fotografo di scena, accompagnata dalle parole: “Non so voi, ma vedere le immagini del set della terza stagione mi ha fatto venire la pelle d’oca”. Poi, nelle stories: “Armiamoci di pazienza e gioiamo”.

Per smorzare l’attesa, come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it) su RaiPlay sono ancora disponibili ‘L’amica geniale 2‘ con contenuti extra anche della prima stagione e il documentario ‘La mia amica geniale’, diretto da Clarissa Cappellani, storia delle due adolescenti Gaia Girace e Margherita Mazzucco e del loro percorso di formazione e di maturazione.