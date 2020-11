Il documentario su Shawn Mendes è su Netflix

“In Wonder”, il documentario si Shawn Mendes, è arrivato su Netflix: 93 minuti che raccontano la vita professionale e privata dell’artista canadese

Disponibile su Netflix ‘Shawn Mendes: In Wonder’, il documentario sulla vita professionale e privata dell’artista canadese di fama internazionale, che figura anche come produttore esecutivo del progetto.

Novantatré minuti durante cui la pop star racconta in prima persona la sua musica, il tour internazionale del 2019, le difficoltà nella gestione del successo, le sue fragilità, i problemi con l’ansia e la storia d’amore con la cantante Camila Cabello, con la quale ha scritto la hit ‘Señorita’, uscita lo scorso anno. Ed è proprio lei, come si vede nel documentario, ad aver supportato Shawn nei suoi momenti più difficili avuti durante la tournée. Una dimostrazione di come l’amore vero può superare qualsiasi ostacolo.

Ad accompagnare il docu, diretto da Grant Singer, i brani del ventiduenne Mendes.

Inoltre, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), in ‘Wonder’ è un’anticipazione di ‘Wonder’, il nuovo album dell’artista in uscita il 4 dicembre, anticipato dalla title track uscita lo scorso due ottobre. Tra i brani della tracklist c’è ‘Monster’ in featuring con Justin Bieber.