Casino online o Casino terreni?

Scegliere tra casino online e casino terreni: dai bonus alle possibilità di giocare anche su smartphone ecco i consigli per principianti e non solo

Ti piacerebbe inizia a giocare ma non sai se scegliere un casino online oppure uno terreno? Ottimo, sono qui proprio per questo, per rispondere ad ogni tua domanda in modo da divertirti sapendo come muoverti ovunque.

Iniziamo.

Non è semplice capire quale dei due tipi abbia maggiormente afflusso, ma con i dati alla mano possiamo comunque fare un distinguo. Ben il 70% del gioco su casino online avviene da device mobili, di gran lunga superiore sia da pc che da computer desktop.

Una storia che racconta dall’offline all’online

Ma quando sono nati i casino online? Si parla di circa 18 anni fa, una nascita recente rispetto ai casino terreni. Quest’ultimi esistono già da molto tempo, si parla di qualche secolo. Ovviamente poi con l’avvento della tecnologia si sono aggiornati sostituendo ad esempio le parti meccaniche delle slot in elettroniche, fino ad arrivare a versioni digitalizzate delle stesse.

La parte affascinante della versione terrena rimane comunque nei cuori degli appassionati, come ad esempio con il Poker o il Blackjack. Qui ancora le persone amano l’emozione che regala dal vivo il tavolo da gioco.

Lo sai però quale è la principale differenza che divide le due realtà? No? Te la spiego io: il loro funzionamento di gioco. Ti faccio subito un esempio per capire cosa intendo.

Analizziamo in prima battuta le vincite. Per poter accedere ad un banco fisico, si deve comunque saper giocare ed avere una buona preparazione oltre che una disponibilità economica considerevole. La grande forza dell’online è proprio il contrario. Infatti puoi giocare indipendentemente dalla tua esperienza di gioco, anche con somme di denaro molto più modeste.

Però ci tengo a farti un piccolo appunto riguardo al traffico online, al fine di avere un’esperienza serena ed in tutta sicurezza.

Bene, opta sempre per un casino online certificato ADM (Agenzia Dogane e Monopoli). Il motivo è molto semplice. Con questo acronimo si identifica un ente che si occupa di regolamentare e far rispettare determinati requisiti per la salvaguardia degli utenti. Pertanto se trovi questa certificazione, ti trovi su un sito affidabile e sicuro.

Permettimi un ulteriore consiglio, relativo al momento in cui ti trovi dentro un sito web. Per scegliere il gioco che più si confà alle tue caratteristiche, leggi le recensioni ed i commenti per capire se ti può interessare o meno.

Casino online e terreni: perché si e perché no

Ritornando a noi, il mondo di internet fa molta concorrenza ai casino terrestri a causa della comodità di gioco ovunque ti trovi e la vasta scelta a portata di un click.

Ma non finisce qui. Difatti se ti trovi ad un tavolo e vuoi giocare ma non ci sono posti liberi, non puoi fare altro che aspettare e basta. Invece online è tutta un’altra storia. Se scegli un gioco e vuoi divertirti senza attendere oltre, tramite una connessione internet puoi giocare quando vuoi e dove vuoi subito.

Inoltre, un’altra differenza risiede anche nei bonus offerti dalle due varianti. Per esempio, nella versione terrena, viene previsto un coupon sconto solo ai clienti fissi anche se non tutti i casino l’hanno adottata come pratica. Per converso online puoi accedere a bonus di benvenuto o a scadenza limitata. Tuttavia ci sono determinati requisiti e regole a cui fanno capo.