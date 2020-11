Azzolina lancia sui social #LaMinistraRisponde

#LaMinistraRisponde: al via la rubrica social del Ministero dell’Istruzione con Azzolina che periodicamente risponderà alle domande di studenti e genitori

Prende il via oggi #LaMinistraRisponde, la rubrica pensata dal ministero dell’Istruzione per dare risposta in modo rapido e diretto alle domande sulla scuola che studentesse e studenti, personale scolastico, genitori e cittadini vogliono rivolgere alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Si parte con i ragazzi. Oggi, su Instagram, sarà pubblicata una storia con le indicazioni per partecipare.

Le domande saranno raccolte fino a domani, dopodomani sarà pubblicato il video di risposta. La rubrica #LaMinistraRisponde sarà periodica e sarà dedicata in modo alternato una volta ai ragazzi e, la volta successiva, al personale della scuola e alle famiglie.