Tumore collo dell’utero: prima ci si vaccina, meglio è

Utilizzando i dati di registri nazionali svedesi, il gruppo di ricerca ha seguito quasi 1,7 milioni di ragazze tra i 10 e i 30 anni di età per un periodo di tempo lungo 11 anni. Più precisamente l’osservazione è durata dal 2006, anno in cui in Svezia è stata approvata la vaccinazione contro l’HPV, al 2017. Quasi un terzo delle donne esaminate era stata vaccinata, aveva cioè ricevuto almeno una dose del vaccino quadrivalente (che protegge dai tipi di HPV 6, 11, 16 e 18). Il cancro della cervice è stato osservato in 19 ragazze vaccinate e in 538 non vaccinate, una differenza eclatante che corrisponde a un’incidenza cumulativa, quindi a un numero di eventi che si verifica in un dato periodo nella popolazione, rispettivamente, di 47 casi su 100.000 persone e 94 casi su 100.000 persone. I ricercatori hanno inoltre calcolato che la vaccinazione è associata a una riduzione del rischio di cancro cervicale del 53 per cento quando eseguita tra i 17 e i 30 anni di età e dell’88 per cento quando fatta prima dei 17 anni.

Come sottolineato dagli autori, i risultati sostengono la raccomandazione che, per ottenere il maggior beneficio, il vaccino quadrivalente va somministrato prima che la persona sia esposta all’infezione da HPV. Questo perché il vaccino non ha un effetto terapeutico, e non può quindi contrastare un’infezione da HPV già presente.