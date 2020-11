Previsioni meteo 24 novembre: l’anticiclone si rinforza

Le previsioni meteo di oggi, martedì 24 novembre: bel tempo sulle regioni del Nord e del Centro con l’anticiclone in rinforzo, ancora piogge su Calabria e Sicilia

Situazione meteo invariata sull’Italia in questi ultimi giorni del mese di novembre. Anche nella giornata di oggi l’anticiclone farà la voce grossa al Nord e al Centro dove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile anche su buona parte del Sud Italia, ad eccezione di Calabria e Sicilia che ormai da giorni fanno i conti con piogge e temporali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni il tempo rimarrà stabile su quasi tutta la Penisola ad eccezione della Sicilia e parte della Calabria che fino a domani saranno interessate dal maltempo. A seguire, la formazioni di un vortice depressionario sul Tirreno meridionale potrebbe portare nuove piogge su gran parte del Centro e del Sud Italia nel corso del fine settimana.

Intanto per oggi, martedì 24 novembre, al Nord Italia cieli sereni su gran parte del settentrione con qualche velatura fra Piemonte e Liguria nelle ore mattutine. Nel pomeriggio aperture al nord-ovest e cieli invariati altrove. In serata non sono previste variazioni, con tempo stabile e asciutto.

Al Centro cieli poco nuvolosi sui settori occidentali, variabilità sul versante Adriatico. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su tutte le zone, ma senza fenomeni associati. In serata sono attese schiarite sulla Toscana e sulle coste Tirreniche.

In Toscana condizioni di tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino su tutto il territorio, nuvolosità in generale aumento al pomeriggio specie sulle zone interne. In serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di cielo sereno su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo parzialmente perturbato, tra Sicilia e Calabria con precipitazioni di scarsa intensità, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora deboli piogge sui medesimi settori, più asciutto sul resto del meridione. In serata fenomeni localmente intensi sulla Sicilia, nuvoloso o poco nuvoloso su Sardegna e zone peninsulari.

In Calabria piogge diffuse nel corso delle ore diurne su gran parte del territorio, sulla costa tirrenica settentrionale il tempo si manterrà generalmente più asciutto; persistono le precipitazioni nel corso della serata sui settori meridionali, stabile altrove.

Temperature minime in aumento e massime in lieve calo specie al Centro-Sud.

