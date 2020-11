Calcio per l’amicizia punta al Guinness dei Primati

Il programma sociale internazionale per bambini “Calcio per l’amicizia” di PAO “Gazprom” è pronto per stabilire un nuovo Guiness dei primati

Come parte degli eventi finali dell’ottava stagione del programma sociale internazionale per bambini “Calcio per l’amicizia” di PAO “Gazprom”, si tenterà di stabilire un nuovo titolo GUINNESS WORLD RECORDS®. I giovani partecipanti al programma, provenienti da più di 100 paesi di Europa, Asia, Africa, Nord e Sud America, Australia e Oceania, insieme alle stelle del calcio mondiale, prenderanno parte alla più grande manifestazione calcistica online al mondo. Gli eventi finali si svolgeranno dal 27 novembre al 9 dicembre.

Il comitato organizzatore del “Calcio per l’amicizia” ha lanciato a sostegno di questa edizione un nuovo programma settimanale su YouTube, “Stadium Is where I Am”, dove i migliori freestyler e calciatori del mondo insegnano ai bambini virtuosismi calcistici, condividono i segreti della maestria sportiva e mettono in palio premi unici. Tra gli atleti famosi, che hanno preso parte allo spettacolo ci sono gli ambasciatori UEFA Luis Garcia, Robert Pires, Kelly Smith; la cinque volte campionessa del mondo di calcio freestyle Melody Donchet; il campione francese di calcio e basket freestyle, vincitore di Juste Debout e co-fondatore di S3 Freestyle Andreas Cetkovic; il due volte campione del mondo di calcio freestyle, autore e conduttore del canale YouTube”Futhaker” Anton Pavlinov.

Durante il tentativo di stabilire un nuovo titolo GUINNESS WORLD RECORDS® si prevede di organizzare la trasmissione in diretta durante il programma “Stadium Is where I Am”. Roberto Carlos, ambasciatore mondiale del “Calcio per l’amicizia” terrà un seminario internazionale per i bambini.

Nel 2019, il programma sociale internazionale per bambini “Calcio per l’amicizia” di PAO Gazprom ha già conquistato il titolo GUINNESS WORLD RECORDS® per lo svolgimento dell’allenamento calcistico più multinazionale del pianeta. Nel 2020, la squadra e i membri al “Calcio per l’amicizia” intendono dimostrare ancora una volta che è possibile superare qualsiasi ostacolo nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Per tentare di stabilire un record mondiale e prendere parte al primo Football for Friendship eWorld Championship, è necessario inviare una richiesta a http://participants.footballforfriendship.com . I vincitori del campionato riceveranno i biglietti per la finale di UEFA Champions League del 2021 a Istanbul. Il Football for Friendship eWorld Championship si svolgerà dal 27 novembre al 9 dicembre 2020 sulla piattaforma del nuovo gioco multigiocatore Football for Friendship World. I giovani sportivi dai 10 ai 14 anni, provenienti da oltre 100 paesi e uniti in 32 squadre di amicizia, giocheranno 55 partite. La finale del campionato sarà trasmessa in diretta.

Operatore globale del programma “Calcio per l’amicizia” di PAO “Gazprom” è l’agenzia di comunicazione AGT, sviluppatore del gioco Football for Friendship World è il team internazionale di DataArt.

Informazioni sul programma

Il programma sociale internazionale per bambini “Il calcio per l’amicizia” è organizzato da PAO “Gazprom” dal 2013. Nelle ultime sette edizioni il programma ha riunito più di 6 mila partecipanti e ha avuto oltre 5 milioni di sostenitori.

I partecipanti al programma, Giovani calciatori e Giovani giornalisti, sono ragazzi e ragazze di 12 anni, compresi quelli con disabilità. Come rappresentanti di diversi Paesi e culture, i Giovani calciatori si uniscono in formazioni miste e con il proprio esempio mostrano che nazionalità, sesso e possibilità fisiche non impediscono di giocare nella stessa squadra. I Giovani giornalisti illuminano gli eventi del programma nel centro stampa internazionale per bambini. Tutti i partecipanti ricevono lo status di Giovani ambasciatori e al loro ritorno a casa continuano a condividere l’esperienza acquisita con il “Calcio per l’amicizia” e promuovono i valori universali: l’amicizia, l’uguaglianza, la giustizia, la salute, la pace, la dedizione, la vittoria, la tradizione e l’onore.

Il “Сalcio per l’amicizia” è sostenuto da UEFA, FIFA, federazioni calcistiche e importanti club di calcio da tutto il mondo, fondazioni internazionali di beneficenza per bambini, atleti famosi ed esponenti del mondo dell’arte. Il progetto ha vinto numerosi premi internazionali e nazionali nei settori della responsabilità sociale, dello sport e della comunicazione, ivi incluso il record mondiale per la sessione di allenamento più multinazionale della storia del calcio.

Nel 2020 il “Calcio per l’amicizia” si svolgerà in formato online. La piattaforma digitale unirà più di 10 mila i giocatori di tutte le età e diventerò la base per eventi agonistici internazionali per bambini, ma anche spazio di gioco, dove chiunque sarà in grado di allenarsi, unirsi a formazioni internazionali miste e giocare al gioco preferito nel formato “Il calcio per l’amicizia” senza uscire di casa.

Risorse internet ufficiali del programma

