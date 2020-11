Alberto debutta con il singolo “Giovedì”: il brano si caratterizza per la sonorità pop e per il testo eclettico e parla di un legame non previsto

Roxy Studio Records presenta la sua ultima pubblicazione: “Giovedì” di ALBERTO, disponibile per l’acquisto e lo streaming.

Arrangiato con la collaborazione di Fabio Castorino (Roxy Studio), Il brano si contraddistingue per la sonorità pop e per il testo eclettico e parla di un legame non previsto, non scritto nell’agenda delle “cose da fare in giornata”; un legame che ti fa inciampare mentre cammini, che ti fa chiedere come hai fatto a non vedere quella mattonella fuori posto, che è necessario stare più attenti.

Ma non ci stai: torni a pensare a lei, al suo profumo sulle lenzuola bianche, al cuscino sporco di trucco, a come si sgranchisce la mattina alzandosi dal letto, vestita solo di una maglietta rubata dal tuo armadio che le arriva alle ginocchia.

Un legame che aiuta ad evadere da sé stessi per vedere i propri difetti, i propri sbagli.

Alberto dice: “Giovedì parla di un legame che mai mi sarei aspettato di trovare, perché pensavo che tutti i nodi, se tirati, potessero sciogliersi.

Invece no, non tutti: ho le mani indolenzite da quanto ho tirato.”

Di seguito i link più importanti alla pubblicazione:

Spotify: https://spoti.fi/37YXLHX

iTunes: https://apple.co/324syPY

Amazon Music: https://amzn.to/2HZhOv2

Video YouTube: https://youtu.be/cEdTu8zuUMU

BIOGRAFIA

Alberto Spataro, in arte “ALBERTO”, è un artista siciliano (palermitano) classe ’96.

Muove i primi passi nel mondo musicale come producer e arrangiatore.

Iniziando da autodidatta, ottiene nel 2017 un diploma in “EDM production” presso l’istituto SAE di Milano.

Durante lo stesso anno dà inizio al suo progetto artistico “Kuazo”, basato su produzioni di musica elettronica, pubblicando con varie etichette di rilievo tra cui Ego e Sony.

Senza limitarsi alla musica elettronica, estende le sue collaborazioni a diversi artisti e cantanti, per i quali compone basi che gli permettono di farsi conoscere ed apprezzare sino a crearsi una discreta reputazione nel panorama musicale italiano.

Dal 2019 asseconda il bisogno di mettersi a nudo, di esporre la parte più sensibile di sé e dà il via al suo progetto cantautorale “ALBERTO”, con la stesura di testi e musiche che portano a galla emozioni da tanto tempo taciute.

Musica, Moda e Cinema sono le sfere fondamentali che si intersecano in questo progetto e che hanno massima espressione nel VideoClip che l’artista abbina al singolo.

A tal proposito segnaliamo che il video di “Giovedì” è disponibile su Youtube dal

03/11/20 a questo link https://youtu.be/cEdTu8zuUMU

LINK SOCIAL ARTISTA

Instagram: https://www.instagram.com/sonosoloalberto/

Facebook: https://www.facebook.com/SonosoloAlberto

Twitter: https://twitter.com/sonosoloalberto

Soundcloud: https://soundcloud.com/user-112394630