Super Mario Bros. 3 venduto a 156mila dollari

Super Mario Bros. 3 da record: venduto all’asta a 156mila dollari, è il videogioco più pagato di sempre

Una cartuccia originale e sigillata di ‘Super Mario Bros. 3’, lo storico gioco uscito nel 1988 per Nintendo NES, è stata battuta all’asta per 156.000 dollari. Secondo la Heritage Auction di Dallas, che ha ospitato la compravendita, l’offerta è stata la più alta mai fatta per un videogame, facendolo diventare il titolo più pagato di sempre.

L’asta, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si è aperta alla cifra di 62.500 dollari, prezzo di partenza cospicuo motivato sia dall’alto indice di conservazione del gioco che dalla rarità della copia, una prima edizione americana in cui il layout della confezione riporta la scritta ‘Bros.’ sul guanto di Mario.

Non è la prima volta che un gioco della serie ‘Super Mario’ venga venduto a prezzi esorbitanti. Lo scorso luglio una cartuccia originale di ‘Super Mario Bros.’ è stata battuta all’asta per 114mila dollari.