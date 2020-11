Mancha debutta con il singolo “Crimine”

Mancha debutta sulla scena musicale con il singolo “Crimine”: dal funk al rap un viaggio introspettivo dell’artista

È disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download CRIMINE (Trident Music/Fonoprint/Polydor), il singolo di debutto di MANCHA. Enfant prodige di un luogo non ancora indentificato, per molti MANCHA proviene dagli Stati Uniti per via del suo funk, per altri dalle sottoculture Jazz delle grandi città, ma non si definisce figlio del rhythm&blues perché ha uno scudo future techno non indifferente.