Insulti a una fan: Daniel Cosmic a processo

L’ex di Amici Daniel Cosmic a processo per bodyshaming nei confronti di una fan: il cantante dovrà rispondere di diffamazione aggravata da futili motivi

Non sono bastate le scuse pubbliche di Daniel Piccirillo, in arte Daniel Cosmic, che adesso dovrà difendersi in tribunale dalle accuse di diffamazione aggravata da futili motivi. Lo scorso aprile l’ex concorrente di Amici aveva deriso l’aspetto fisico di una sua fan quindicenne nel corso di una diretta Instagram seguita da migliaia di utenti.

“Come stiamo? Se non ci mangi molto bene”; “Il tuo ragazzo ideale? Deve essere commestibile, l’importante è che te lo mangi”; “Quali sono i tuoi hobby oltre mangiare?”. Queste, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono solo alcune delle espressioni pronunciate da Cosmic contro la ragazza salentina, i cui genitori hanno deciso di procedere per vie legali. Rinviato a giudizio, il cantante dovrà presentarsi al Tribunale di Lecce il 18 novembre 2021.