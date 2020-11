Gli Artico online con il singolo “Algoritmo soldi”

Gli Artico feat. Grazia Di Michele online con il singolo “Algoritmo soldi”: il brano, fuori per DELTA TOP/BELIEVE, è anche in rotazione radiofonica

Disponibile in digitale e in radio ALGORITMO SOLDI (DELTA TOP/BELIEVE) il singolo di ARTICO con il featuring di GRAZIA DI MICHELE e la partecipazione di Maurizio Giammarco, Marco Siniscalco e Paolo Jurich. ”

“Il brano, permeato di atmosfere Pop/Jazz, è un’amara riflessione sul sistema capitalistico – dice Claudio Bartolucci che ne è l’autore – con i <soldi> quali valore identificativo della nostra società: <vince chi ne fa di più>; qualcuno sente la <sana necessità di non partecipare>, ma deve infine adeguarsi; e l’unica salvezza sembra essere quella <di non desiderarne troppi>”.

“Il videoclip (disponibile a questo link: https://youtu.be/CjgjQk0qUMg) è incentrato sulla performance degli eccellenti musicisti che hanno suonato il brano – dichiara il regista Ari Takahashi – con l’intenzione di trasmettere nel dettaglio il mood vibrante e vitale dell’esecuzione. La soluzione di dividere lo schermo in quattro parti, in alcuni passaggi, è nata dall’esigenza di voler dare un senso di ensemble pur mantenendo il distanziamento sociale, ma anche e soprattutto per mostrare le diverse espressioni musicali che hanno luogo contemporaneamente”.

BIOGRAFIA

ARTICO è una band composta da musicisti polistrumentisti di estrazione classica, rock e jazz, fondata da Claudio Bartolucci (voce e batteria) nei primi anni ’90, intorno al nucleo del suo storico Delta Studio di Roma, punto di riferimento di numerosi musicisti della scena locale e nazionale.

Nella band oltre a Claudio Bartolucci (voce e batteria) ci sono Francesco Sciarretta (piano), Marco Valerio Cecilia (chitarra, basso, tastiere, voci) e Andy Bartolucci (batteria, voci).

La band ha al suo attivo tre album: A Due Passi da Roma (1996), Orange and Blue (2013) e L’Eterna Lotta tra il Bene ed il Meglio (2015), pubblicati da Delta-Top e distribuiti da Believe Digital.

A 5 anni dall’uscita dell’ultimo album ARTICO pubblica il singolo Algoritmo Soldi, che vede la partecipazione di Grazia Di Michele.

https://www.articostudiobandroma.com/ https://www.instagram.com/artico_roma/

https://www.facebook.com/articosound