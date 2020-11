Bonus Cultura di 18APP spendibile anche su Chili

Il Bonus Cultura di 18APP è spendibile anche su Chili: i nati nel 2001 potranno acquistare o noleggiare film e serie tv dal catalogo

Imperdibili novità, prime visioni, titoli esclusivi, ma anche autori di ieri, grandi classici e cult da rivedere: i film o le serie del catalogo on-demand della piattaforma streaming CHILI (chili.com) si possono noleggiare o acquistare anche tramite 18APP, ovvero il Bonus Cultura per i giovanissimi promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Ma come funziona? Semplice: tutti i nati nel 2001 che hanno compiuto 18 anni (per i classe 2002 la procedura è ancora in corso di definizione), possono generare un codice tramite 18APP dal valore economico pari al titolo scelto, utilizzando poi il codice durante il processo di pagamento.

Non solo, oltre al noleggio o all’acquisto di film o serie, si può utilizzare il Bonus Cultura di 18APP per l’acquisto di Blu-ray e DVD sull’eStore di CHILI.

La procedura per la registrazione alla 18APP, per i nati nel 2001, si è conclusa il 31 agosto e, secondo i dati del MiBACT, 390mila ragazzi si sono registrati sulla piattaforma. Per i nati nel 2001 il Bonus Cultura è spendibile fino al 28 febbraio 2021.

Un modo unico per approfondire la cultura del Novecento attraverso il cinema e attraverso grandi autori presenti su CHILI come Ingmar Bergman, Roberto Rossellini, Stanley Kubrick, ma anche Ozu, Truffaut, Godard, Antonioni, Rohmer e molti altri. Per maggiori info su 18APP, visita 18app.italia.it.