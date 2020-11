Su Pokémon GO arrivano i Pokémon della regione di Kalos: dal 2 dicembre anche Pyroar sarà disponibile in entrambe le sue forme

Chespin, Quilladin, Chesnaught. E ancora, Fennekin, Braixen, Delphox e gli attesissimi Greninja e Talonflame. I Pokémon della regione di Kalos e le loro evoluzioni sono in arrivo su Pokémon GO a partire dal 2 dicembre. Anche Pyroar sarà disponibile in entrambe le sue forme. Ecco un elenco di molti dei Pokémon selvatici che potrete incontrare tramite l’evoluzione o facendo schiudere le Uova:

Chespin

Quilladin

Chesnaught

Fennekin

Braixen

Delphox

Froakie

Frogadier

Greninja

Bunnelby

Diggersby

Fletchling

Fletchinder

Talonflame

Litleo

Pyroar

Klefki (solo in Francia)

Dalle 10:00 di mercoledì 2 dicembre alle 22:00 di martedì 8 dicembre, i Pokémon selvatici scoperti nella regione di Kalos appariranno più spesso.

Infine, un Pokémon misterioso si stia preparando a schiudersi da un Uovo raid. Presto saranno disponibili maggiori dettagli.