Pinguini Tattici Nucleari: fuori il video di Scooby Doo

I Pinguini Tattici Nucleari pubblicano il video ufficiale di “Scooby Doo”: il brano è la nuova anticipazione dell’EP di prossima uscita “Ahia!”

“Scooby Doo”, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, arriva anche su YouTube con il video ufficiale. Al contrario della clip de “La canzone infinita”, per questo brano la band ha scelto una rappresentazione animata con le illustrazioni di Nicolò Assire ad accompagnare le lyrics del pezzo che scorrono dall’inizio alla fine.

“Il nuovo singolo- racconta Riccardo Zanotti alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – si chiama Scooby Doo e parla di diverse ragazze che ho conosciuto durante la mia vita. E questa canzone in qualche modo vuole ricordare a tutti una cosa importante, e cioè che spesso i mostri più spaventosi non sono altro che persone normali con indosso delle maschere”.

“Scooby Doo” è il secondo estratto di “Ahia!”, l’EP in uscita il 4 dicembre nato a marzo, subito dopo il Festival di Sanremo, in pieno periodo di lockdown.

“Il 2020 doveva essere un anno colmo di impegni e, perché no, di successi per noi– dice il gruppo- e invece è stato uno degli anni più difficili di sempre, quindi Ahia! ci è sembrato il titolo perfetto per questo lavoro”. Lavoro concepito in questi mesi complicati ma non per questo privo di quell’ironia e di quella capacità evocativa che hanno fatto dei PTN una delle band più amate d’Italia.