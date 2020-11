Martina Beltrami su YouTube con il nuovo videoclip

Martina Beltrami online su YouTube con il videoclip del singolo “Ti vengo a cercare” fuori per Fiero Dischi / A1 Entertainment e prodotto da Andrea Rigonat

Dopo Amici 19 e lo straordinario successo di Luci Accese, Martina Beltrami è tornata sulla scena musicale con Ti vengo a cercare, uscito lo scorso 23 ottobre per Fiero Dischi / A1 Entertainment e prodotto da Andrea Rigonat. La canzone, come ha raccontato l’artista, “è la storia di due corpi, due anime completamente diverse l’una dall’altra, la storia di come sentiamo sempre questo incontrollabile bisogno di avere accanto a noi qualcosa, qualcuno, che ci sa rendere felici ma al contempo incredibilmente fragili e vulnerabili”.

La cantante, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha annunciato, con un’anteprima pubblicata sui social, l’uscita su YouTube del video di Ti vengo a cercare, che sarà contenuto nel suo album di esordio in arrivo nel 2021.

“Ho sempre pensato che servissero tante parole per colmare lunghi vuoti. Che servissero i gesti, quelli grandi, quelli da grandi. Ma é nel silenzio che ho ritrovato i momenti migliori. Nel silenzio ho ritrovato me, e forse anche te. Ti vengo a cercare perché nei nostri silenzi, c’è pace“, ha scritto Beltrami su Instagram.

IL TESTO DI TI VENGO A CERCARE

Forse non ti ho detto mai che ci fa stare bene stare anche da soli

O forse sono io che ho paura di te

Guarda quelle case quanto sono alte viste da fuori

Ma da lontano sono piccole come me

E avrei bisogno

Di lasciarmi andare come foglie al vento

Un aeroplano di carta che non ha più tempo di stare lì dov’è

E avrei bisogno

Di sapere a chi pensi quando io ti penso

Se la luna è la stessa ma il cielo è diverso

Allora dimmi qual è?

Che ti vengo a cercare

Quindi ti vengo a cercare

Non mi lasciare qui che non ho voglia di scappare ancora a lungo da me

Quindi ti vengo a cercare

Ed è meglio così

Restiamo ancora un po’ seduti in silenzio

Io e te

Io e te

Forse ci sappiamo amare qualche ora al giorno ma niente di più

E dimmi quant’è bello però saper che ci sei

Non siamo bravi a star da soli ma se stiamo insieme

Ci scanniamo, ci lanciamo le sedie

A noi ci piace così, a noi ci piace così

Io ti piaccio così

Che ti vengo a cercare

Quindi ti vengo a cercare

Non mi lasciare qui che non ho voglia di scappare ancora a lungo da me

Quindi ti vengo a cercare

Ed è meglio così

Restiamo ancora un po’ seduti in silenzio io e te

Io e te (Io e te)

Io e te (Io e te, io e te)

Io e te

Io e te (Io e te)

Mi ricordo come ci si sente a parlare per ore, a non voler dormire

Quindi ti vengo a cercare

Non mi ricordo il bello di viaggiare, prendere e partire

Ma il vuoto di chi torna e non sa dove andare

Quindi ti vengo a cercare

Quindi ti vengo a cercare

Non mi lasciare qui che non ho voglia di scappare ancora a lungo da me

Quindi ti vengo a cercare

Ed è meglio così

Restiamo ancora un po’ seduti in silenzio io e te

Io e te

Io e te (Io e te)

Io e te (Io e te, io e te)

Io e te (Io e te, io e te)

Io e te (Io e te, io e te)

Restiamo ancora un po’ seduti in silenzio

Io e te