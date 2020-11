“Il regalo perfetto” è il nuovo singolo di Galeffi: il brano arriva sulle piattaforme digitalia con l’edizione fisica di “Settebello”

‘Il regalo perfetto’ è il nuovo singolo di Galeffi. Il brano, annunciato a sorpresa sui canali social del cantautore romano, è in preorder da oggi e sarà disponibile dal 27 novembre per Maciste Dischi/Polydor/Universal Music.

Si tratta di un vero e proprio dono ai fan, che – sempre il 27 novembre – potranno acquistare la versione fisica di ‘Settebello’, il secondo disco di Galeffi uscito in digitale lo scorso marzo.

Prodotto da Iacopo Sinigaglia, l’inedito come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) si aggiunge alla tracklist originaria che ha visto uscire singoli come ‘America’, ’Dove non batte il sole’ e ‘Cercasi amore’. Quest’ultimo brano sarà presente nel cd standard con una versione speciale dal titolo ‘Cercasi amore nuda e cruda’.

A proposito del suo ultimo lavoro in studio (che su Amazon sarà disponibile in edizione autografata), l’artista racconta: “Settebello è nato nel mio piccolo appartamento a Montesacro, quartiere di Roma, durante le giornate passate ad ascoltare la mia collezione di vinili. È un album che ti spoglia e ti riveste, che guarda al passato ma anche a un futuro migliore, che grida e sussurra: un disco giusto per Natale, un regalo perfetto”.