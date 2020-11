Uomini di Pietra su Dmax: chi sono i protagonisti

Ecco chi sono i protagonisti della serie Uomini di Pietra in onda su Dmax: lavorano nelle tre cave del Monte Altissimo a Seravezza, in Toscana, dove si estraggono marmi preziosissimi

Impareremo a conoscerli bene, lavorano nelle tre cave del Monte Altissimo a Seravezza, in Toscana, dove si estraggono marmi preziosissimi. Ogni giorno raccolgono la sfida di un lavoro unico che richiede una grande forza e capacità. Sono le tre squadre di Paolo, le tre squadre di Henraux che lavorano nella Cava Cervaiole, nella Cava Piastrone e nella Cava Buca.

Sono Mario, Jacopo, Michele, Filippo, Luca, sono gli “Uomini di Pietra” che lavorano in questa straordinaria montagna scoperta da Michelangelo.

Questo delle Apuane è il più grande bacino marmifero del mondo, e qui inizia il racconto di un lavoro ultracentenario che pochi possono vedere.

“UOMINI DI PIETRA” (6×60’), una produzione originale GiUMa Produzioni per Discovery Italia con il sostegno di Trentino Film Commission, diretto da Mario Barberi, scritto da Andrea Rizzoli e realizzato in stretta collaborazione con Paolo Carli, Presidente di Henraux, regala ai telespettatori italiani uno spettacolo tanto straordinario quanto sorprendente: dai panorami mozzafiato del Monte Altissimo (mt. 1.200) si apre la scena sulla storia e sulla filiera del marmo raccontata in prima persona dagli uomini protagonisti nella vita e attori solo per questa eccezionale produzione TV.