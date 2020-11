Miriam Masala canta “La parte migliore di me”

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali il nuovo inedito di Miriam Masala dal titolo “La parte migliore di me”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “LA PARTE MIGLIORE DI ME”, il nuovo brano di MIRIAM MASALA. E se tutto ciò che scandisce la nostra quotidianità, i nostri problemi e i nostri rapporti fosse un gioco? È questo l’immaginario descritto e cantato da MIRIAM MASALA nel suo nuovo singolo dal titolo “LA PARTE MIGLIORE DI ME”, un brano caratterizzato da una componente testuale semplice, diretta e da una melodia accattivante che si incastra perfettamente con le sonorità anni ’80 tanto care all’artista.

Spiega Miriam Masala a proposito del nuovo brano: «Ho scritto questa canzone immaginandomi un mondo in cui tutti i problemi si possono risolvere giocando. Hai un problema economico? Gioca a monopoli! Oppure ti si rompe la macchina? Fai una sfida a Need for speed e ti aggiudichi una macchina nuova! Pensando ad una realtà dove anche le crisi in amore si risolvono così, ho immaginato una sfida tra due amanti dove chi vince può decidere per entrambi quale sentimento provare. Se fosse tutto vero, chissà se saremmo davvero capaci di mettere in gioco il cuore?».

Nel videoclip ufficiale del nuovo singolo, diretto da Sara Cardillo, la semplicità la fa da padrona, arricchita però da una scelta di colori molto forti che rende la sequenza di immagini come cristallizzata, senza tempo. Cuore pulsante del video è un mix di forza, erotismo ed ironia.

Biografia

Miriam Masala è originaria di Albenga (SV) ed è conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nell’anno 2013. La partecipazione alla trasmissione è stata la “molla” che l’ha spinta a credere nelle sue potenzialità artistiche. Prodotta da Senza Dubbi e seguita nella sua carriera da noti produttori Artistici, ha sfornato negli ultimi anni diversi progetti che hanno lasciato intendere tutte le sue potenzialità: particolari le sue versioni acustiche per “chitarra e voce” dell’EP “I miei sentieri” che ha riscosso molto successo, oltre che in Italia anche nei paesi dell’Est. Nell’estate del 2019 ha occupato le prime posizioni delle classifiche radiofoniche Nazionali grazie ad un brano molto fresco e particolare che ha rappresentato la svolta della sua proposta musicale. Il brano “OPS” è stato più mesi in testa alle classifiche di programmazione grazie anche alla versione “Re-mix” prodotta da Get Far Fargetta. A luglio di quest’anno esce “Ballo da sola”, brano che inaugura una nuova fase del percorso artistico di Miriam e che riscuote un notevole successo radiofonico e non, totalizzando quasi 200.000 ascolti su Spotify in soli tre mesi.

